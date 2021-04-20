Canlı Anlatım İzle: Rizespor Konyaspor maçı

Süper Lig'in 36. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Konyaspor karşı karşıya geliyor.

RİZESPOR 0-0 KONYASPOR

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Rizespor: Tarık, Moroziuk, Selim, Talbi, İsmail, Dokovic, Sabo, Michalak, Boldrin, Samudio, Remy.



Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Amir, Jesse, Milosevic, Bytyqi, Cikalleshi.

Ligin ilk yarısında deplasmanda oynanan karşılaşma 1-1 tamamlanmıştı.

Süper Lig'de çıktığı son altı maçın sadece birini kaybeden Konyaspor, tek mağlubiyetini son dış saha karşılaşmasında Sivasspor'dan aldı. Bu sezon Süper Lig'de en fazla maçı 0-0 biten takım olan Konyaspor, lig tarihinde daha fazla golsüz eşitlik aldığı bir sezon geçirmedi. Süper Lig'in 2020/21 sezonunda en fazla kafa golü atan iki takımdan biri Konyaspor; aynı süreçte hiçbir ekip Rizespor'dan daha fazla kafa golü yemedi.

Bu sezon Süper Lig'deki altıncı golünü Antalyaspor ağlarına gönderen Fernando Boldrin, en üst lig kariyerinde bir sezonda en fazla yedi gol atabildi. Konyaspor'un Süper Lig'de attığı son yedi golün dördüne doğrudan katkı sağlayan Zymer Bytyqi, 2021 takvim senesinde Sokol Cikalleshi ile birlikte yeşil-beyaz formayla en fazla golde pay sahibi olan iki isimden biri.

Konyaspor orta sahası Deni Milosevic'in Süper Lig kariyerinde en fazla golde pay sahibi olduğu rakibi Rizespor. Konyaspor'a rakip olduğu son yedi Süper lig maçını kaybetmeyen Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, son mağlubiyetini Ekim 2007'de Sivasspor'u çalıştırdığı dönemde aldı.

RİZESPOR KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Rizespor Konyaspor maçı saat 16:00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...