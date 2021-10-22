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Rizespor, Kasımpaşa maçına 3 eksikle çıkacak! Gökhan Gönül...

#Rizespor#Anadolu Kulüpleri#Gökhan Gönül
Rizespor, Kasımpaşa maçına 3 eksikle çıkacak Gökhan Gönül...

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

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Çaykur Didi Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetecek.

Son maçında deplasmanda GZT Giresunspor'a 2-0 yenilen yeşil-mavililer, 9 maç sonunda 1 puan ile ligin son sırasında yer alıyor.

Rize ekibinde, sakatlığı bulunan Ronaldo Mendes ve Gökhan Gönül ile kırmızı kart cezalısı Tyler Boyd kadroda yer almayacak.

Sakatlıktan çıkan Remy, Phiri ve Yasin Pehlivan'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Yeşil-mavililer, maçın son hazırlıklarını bugün tamamlayarak maç saatini bekleyecek.

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#Rizespor#Anadolu Kulüpleri#Gökhan Gönül

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