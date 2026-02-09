Rizespor-Galatasaray maçındaki hakem hatasını açıkladı: Gol ofsayt!

Haberin Devamı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti.

Çaykur Didi Stadı'nda yapılan maça etkili başlayan sarı-kırmızılılar, 19. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarının geride kalan bölümünde Çaykur Rizespor, tehlikeli pozisyonlar üretse de golü bulamadı ve soyunma odasına konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle gidildi.

İkinci devrede hücumdaki etkinliğini artıran Galatasaray 62. dakikada Yunus Akgün ve 73. dakikada Victor Osimhen'in attığı gollerle maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla ligdeki 21. maçında 16. galibiyetini yaşadı. Puanını 52'ye çıkaran Galatasaray, maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde yer alıyor.

HÜRRİYET YAZARLARI MAÇI YORUMLADI

Hürriyet Spor yazarları Uğur Meleke ve Fırat Aydınus, müsabakayı yorumladı. Fırat Aydınus, Galatasaray'ın bir golünde kararın hatalı olduğunu ve ofsayt kararı verilmesi gerektiğini ifade etti. İşte değerlendirmeler...

UĞUR MELEKE: SALLAI BENCE SEKİZ NUMARADA DENENEBİLİR

Bundan yaklaşık üç hafta önce, Galatasaray hiçbir anında öne geçemediği ve oldukça zorlandığı Gaziantep maçında sadece 2 değişiklik yapabilmişti: Kazımcan ve Ahmed. Zira Okan Buruk’un kulübesinde skoru değiştirme ihtimali olduğunu düşündüğü başka oyuncusu yoktu.

Hatta takvimi bir ay geriye sararsak, Süper Kupa finalinde Fenerbahçe’ye karşı 2-0 geriye düşen Galatasaray’ın kulübesindeki ofansif oyuncular şunlardan ibaretti: Ahmed, Yusuf ve genç Ada Yüzgeç... Zaten Okan Buruk da bunların içinden sadece Ahmed’i sokmuştu oyuna. Sarı kırmızılılar 2025-26 ilk devresini oldukça sığ bir kadroyla tamamladılar ancak ikinci yarıya sayısal olarak daha geniş bir listeyle giriyorlar.

Dün Galatasaray’ın 21 kişilik kadrosunda 5 yeni transfer (Lang, Asprilla, Nhaga, Boey ve Armando) vardı. Hatta sakatlıktan dönüp kupada ve ligde dakika alan Singo’yu da sayarsak 6 kişi eklendi Buruk’un rotasyonuna. Önündeki yoğun 40 günde üç cephede 10 maç oynayacak Galatasaray. Bunların ikisinin Juventus, birinin Beşiktaş, ikisinin Alanya, birinin Başakşehir, birinin de Göztepe olduğu düşünülürse Buruk’un transfere ihtiyacı olduğu netti zaten.

ÜMİT DAVALA’YI ANIMSATIYOR

Dün bu yenilerden biri, Noa Lang ilk 11’de başladı. Barış ve Osimhen’e birer gol attırdı, iyi bir şutu da direkte patladı. İkinci maçında da oldukça istekli ve hareketliydi Hollandalı kanat oyuncusu.

Yenilerden bir diğeri, Sacha Boey de dün 15 dakika aldı. Onun Galatasaray’a katılımının dolaylı bir iç transfere yol açacağı, Sallai’nin daha farklı pozisyonlarda kullanılabileceği ortada. Tabii ki Sallai’nin on numarada ya da sol-sağ açıkta görev alabildiğini biliyoruz. Ancak ben, Sallai’nin pekalâ sekiz numara oynayabilecek özelliklere de sahip olduğunu düşünüyorum. Buruk’un ihtiyaç halinde onu Torreira’nın yanında da denemesi gerektiği kanaatindeyim.

Yaşı tutanlar hatırlayacaklardır, Sallai’yi izleyince biraz Ümit Davala tadı alıyorum ben. Çok yönlülüğü, dinamizmi ve yüksek sorumluluk duygusuyla Davala’yı hatırlatıyor Macar futbolcu.

FIRAT AYDINUS: BARIŞ ALPER AÇTI, OSIMHEN BİTİRDİ

Galatasaray, tempoyu fazla yükseltmeden kontrollü oynayıp kazandı.

Galatasaray, maça iyi ve istekli başladı; özellikle oyuna ve topa hükmetti. Bu bölümde sarı kırmızılılar üst üste pozisyonlar üretirken, Sara’nın bir şutu direkten döndü. Baskılı görünen Galatasaray’da, gol anına kadar oyunda fazla görünmeyen Lang’ın yaptığı güzel ortada Barış Alper’in kafa vuruşuyla skor 1-0’a geldi. “Lang mı oynar, Barış mı oynar?” sorusunun cevabını Galatasaray ilk yarı itibarıyla net şekilde verdi: İkisi birden oynar.

SON VURUŞLARI İYİ YAPAMADILAR

Golden onra da oyunun kontrolünü tamamen elinde tutan sarı kırmızılı takım, dominant görüntüsünü sürdürdü. Ancak ilk yarının son 5–6 dakikasında Rizespor, Galatasaray kalesine gelmeye başladı ve pozisyon aradı. Her ne kadar ilk yarının genel tablosunda Galatasaray’ın rakibine net pozisyon vermediği görüşü ağır bassa da, Sow’un kafa vuruşu ve Uğurcan’ın hatası sonrası karşı karşıya kalınan gol pozisyonunlarında Rizesporlular son vuruşları iyi yapamadı.

İkinci devreye Lang’ın direkten dönen şutuyla başlayan Galatasaray, farkı artırıp rahatlamak istedi. Sezon boyunca Lang’ın özellikle sağa çekip savunmayı ekarte ederek yapacağı ortalar ve bu tarz şutlarla sık sık karşılaşacağımızı söylemek mümkün.

BU KADAR ŞUT FIRSATI NEDEN?

Ancak ikinci yarıda zaman zaman Galatasaray’ın eksik yönleri de ortaya çıktı. Bu kadar çok pas yapan ve oyuna bu denli hakim olan bir takımın, rakibine yüksek sayıda şut imkânı vermesi bu maç özelinde dikkat çeken başlıca sorunlardan biriydi. Rizespor’un belli bir zaman diliminde Galatasaray’ın üzerine geldiği anlarda iptal edilen gol, belki de maçın hikâyesini değiştirebilecek bir pozisyondu. Bu bu pozisyondan sadece 1 dakika sonra Yunus’la gelen gol, sarı kırmızılıları tamamen rahatlattı.

Bu golle Rizespor’un kısmen de olsa direnci kırıldı. Galatasaray ise benzer maçlarda da görüldüğü gibi oyunu rölantiye alarak kontrolü elinde tuttu ve bu süreçte Osimhen’in attığı üçüncü golle skoru perçinledi. Sonuç olarak Galatasaray, oyunun tamamında üst düzey bir tempo yakalamadan, kontrollü bir şekilde üç puanı alarak haftayı kayıpsız kapattı.

BARIŞ’IN GOLÜNDE OFSAYT VERİLMELİYDİ

Hakem Ozan Ergün maç boyunca faul ve fena hareketlerde zafiyetler gösterdi. Çok basit temasları çaldı. Göstermesi gereken bazı sarı kartları vermedi. Penaltı beklentilerinde devam kararları doğruydu. Rizespor’un attığı golde Yarı Otomatik Ofsayt teknolojisine güvenmek zorundayız. Galatasaray’ın attığı ilk golde Ozan Ergün ve VAR’daki Sarper Barış Saka’nın yorumu golün nizami olduğu yönünde. Ancak Barış Alper’in topa temas anında şeklen ofsaytta bulunan Osimhen rakip oyuncuyu etkiliyor. Ofsayt olmalıydı.