Rizespor - Galatasaray maçında çok tartışılan pozisyon! 78. dakikada penaltı itirazı | En-Nesyri - Osimhen yarışı sürüyor

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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son oynanan AZ Alkmaar müsabakasının 11'ine göre 5 değişiklik yaptı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda hafta içinde deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a 4-1 yenilen sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'e döndü. Galatasaray, 24. haftanın kapanış maçında Çaykur Didi Stadı'nda Çaykur Rizespor ile karşılaştı.

Galatasaray müsabakaya, Fernando Muslera, Carlos Cuesta, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Przemyslaw Frankowski, Gabriel Sara, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Ahmed Kutucu, Dries Mertens ve Victor Osimhen 11'i ile çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Yusuf Demir, Metehan Baltacı, Mario Lemina yer aldı.

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Okan Buruk, AZ Alkmaar maçında ilk 11'de görevlendirdiği Alvaro Morata'dan sakatlığı nedeniyle yararlanamadı. Buruk, Kaan, Jelert, Berkan ve Sallai'yi ise yedeğe çekti.

Tecrübeli teknik adam, AZ Alkmaar maçında cezaları nedeniyle forma giyemeyen Sanchez, Torreira ve Osimhen'in yanı sıra isimleri UEFA listesinde olmadığı için oynayamayan Frankowski ve Ahmed Kutucu'ya, Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'de görev verdi.

GALATASARAY'DA 4 EKSİK

Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-kırmızılılarda Alvaro Morata, Mauro Icardi, Yunus Akgün ve Ismail Jacobs sakatlıkları sebebiyle Çaykur Rizespor karşısında forma giyemedi.

FRANKOWSKI İLK KEZ SAHAYA ÇIKTI

Yeni transfer Przemyslaw Frankowski ilk kez sarı-kırmızılı formayla maça çıktı. Fransa'nın Lens takımından ara transfer döneminde kadroya katılan Polonyalı sağ bek, Çaykur Rizespor'a karşı ilk 11'de sahaya çıktı.

G.SARAY TARAFTARINDAN TEPKİ

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlanırken, sarı - kırmızılı taraftarlar takımlarının oyununa sosyal medyada tepki gösterdi.

Mücadele dozunun yüksek olduğu devrede 4 şutu olan Galatasaray, isabetli şut kaydedemeden soyunma odasına gitti.

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Sarı - kırmızılı taraftarlar, takımlarının performansına ve şut istatistiğine dikkat çekerek tepki gösterdi.

Öte yandan Galatasaray, Rizespor karşısında bu sezon ligde rakip ceza sahasında en az topla buluştuğu ilk yarıyı geride bıraktı ve ilk kez bir maçın ilk yarısında isabetli şut çekemedi.

FRANKOWSKI'NİN ASİSTİ OSIMHEN'İN GOLÜ

İkinci yarıya iyi başlayan taraf olan Galatasaray, 47. dakikada 1-0 öne geçti.

Yeni transfer Frankowski, sağ kanatta buluştuğu topu ceza sahası içine ortaladı. İyi yükselen Victor Osimhen, kafa vuruşuyle meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını öne geçirdi.

ALI SOWE YİNE ATTI

Galatasaray'ın öne geçme sevinci uzun sürmedi ve Rizespor, 54. dakikada skoru eşitledi.

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Abdülkadir Ömür'ün ara pasıyla ceza sahasına giren Akintola'nın içeriye çevirdiği topu Ali Sowe tamamladı ve skor 1-1'e geldi.

Sowe, bu golle birlikte Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 5. golünü atmış oldu.

GALATASARAY'DAN PENALTI İTİRAZI

Karşılaşmanın 78. dakikasında ceza sahasına çevrilen topa yükselen Gabriel Sara, rakibiyle girdiği hava topu mücadelesi sonrası yerde kaldı. Sarı - kırmızılılar pozisyon sonrası penaltı itirazında bulundu ancak hakem Zorbay Küçük oyunu devam ettirdi.

OSIMHEN 86'DA YİNE SAHNEYE ÇIKTI

Galatasaray, 86. dakikada 2-1 öne geçti. Son anlarda ataklarını sıklaştıran sarı - kırmızılılar, köşe vuruşu kazandı. Kullanılan kornerde iyi yükselen Victor Osimhen, yaptığı kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi.

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Osimhen, bu golle birlikte kafa vuruşuyla yaptığı skor katkısını 7'ye çıkardı ve Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri'yi (8 gol) takibini sürdürdü.