Rizespor Galatasaray maçı sonrası usta yazardan Okan Buruk'a mesaj! 'AZ Alkmaar'a karşı...'

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Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda zorlu bir sınav verdi. Sarı kırmızılılar, ilk yarı gol sesi çıkmayan Rizespor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

"RAKİBİMİZ İYİ BİR TAKIMDI"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maç sonu yaptığı konuşmada Rizespor'a ilişkin, "Zor bir maç bekliyorduk. Rakibimiz iyi bir takımdı. Rizespor'un Fenerbahçe maçındaki performansı ortada. Hakem hataları olmasa oradan da iyi bir sonuçla ayrılabilirlerdi." şeklinde konuştu.

USTA YAZARLAR DEĞERLENDİRDİ

Galatasaray'ın Rizespor karşısındaki performansını, AZ Alkmaar maçında neler yapması gerektiğini Hürriyet Spor Arena yazarları Banu Yelkovan ve Uğur Meleke köşesinde değerlendirdi.





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Banu Yelkovan'ın yazısı

6 puan değerinde bir galibiyet

Son haftalardaki genel form düşüşüne, ligde Adana Demirspor’un sahadan çekilmesiyle başlayan anlamsız tartışmalar ve Avrupa’da AZ Alkmaar karşısında alınan moral bozucu yenilgi eklenince, Galatasaray başlangıçta şaka olarak tekrar edilen, sonrasında 40 kez söylenince gerçekleşen kehanete dönen ‘sezonun en önemli maçı’ havasında çıktı Rizespor karşısına.

Kendisinden önce oynayan rakibinin puan farkını yeniden 3’e düşürmesi üzerindeki baskıyı artıran bir başka unsurdu kuşkusuz. Maçın maksimum puan değeri hiç değişmez şekilde her zaman 3 olsa da, bazı maçların 6 puanlık önem ve anlam taşıdığı gerçekti.

BİR AN BİLE GEVŞEMEYE HAKKI YOK

Buna bir de İlhan Palut’un nereye giderse gitsin heybesinde taşıdığı mücadeleci futbol anlayışı eklendiğinde, Galatasaray’ın bu maçı bir an bile gevşemeden oynamak zorunda olduğu açıktı. Galatasaray’ın hızlı başladığı, Rizespor'un dengeyi kolay bulduğu, net pozisyon açısından ev sahibi takımın bir adım önde olduğu bir ilk yarı izledik. Evinde pek kaybetmeyen Rizespor’la, deplasmanda pek kaybetmeyen Galatasaray en azından golsüzlük açısından birbirine denk bir oyun ortaya koydu ve ikinci yarıda sonucu belirleyecek olan şeyin, iki teknik adamın oyun planında yapacağı hamleler ve bireysel performanslar olacağı iyiden iyiye ortaya çıktı.

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İKİNCİ YARI DAHA HAREKETLİYDİ

İlk hamle Galatasaray’dan erken geldi. Son haftalarda savunması güven vermeyen Rizespor’un açığını değerlendiren Osimhen, Frankowski’nin sağdan yaptığı ortayı şık bir kafa vuruşuyla ağlara gönderdiğinde dakikalar 47’yi gösteriyordu. Gel gör ki bu üstünlük yalnızca 7 dakika sürdü. Skora dengeyi, Akintola’nın ince düşünülmüş asistinde golcü Ali Sowe getirdi. İkinci yarıda iyiden iyiye hareketlenen oyun, her iki tarafın yakaladığı pozisyonlar, ilk yarıya nazaran daha heyecanlı bir futbol izlememizi sağladı. Galatasaray’ı galibiyete taşıyan gol, ‘Maç artık bu skorla bitecek galiba’ dediğimiz dakikalarda bir kez daha sahneye çıkan Osimhen’den geldi.





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Uğur Meleke'nin yazısı

Alkmaar maçına dörtlü savunmayla başlanmalı

Neden ısrarla maçlara 3’lü başlayıp 4’lüye dönüyor? Üçlü savunma yanlışsa üçlüyle başlamamalısınız.

Victor Nelsson 26 yaşında. 1,85 boyunda. FIFA sıralamasında 21’inci basamakta olan, Uluslar A Ligi takımı Danimarka’nin milli stoperi. Dünya Kupası’na gitti. Son Uluslar Ligi maçlarında İspanya’ya karşı iki maçta da ilk 11 başladı. Roma’ya kiralandı, orada da ilk iki maçında 30 ve 45’er dakika şans buldu. Carlos Cuesta 25 yaşında. 1,79 boyunda. Kolombiya Milli Takımı’yla Copa America şampiyonu oldu. Genk’ten geliyor. Son dönemde gerek Kolombiya’da, gerek Genk’te formasını kaybetmişti. Genk yetkilisinin Belçika medyasına verdiği bilgiye göre takımında formasını kaybettiği için mutsuzdu. Ancak kendisine Galatasaray’da ilk 11 garantisi verildiği için 8 milyon euroya Türkiye’nin yolunu tuttu. Herhalde o garantiden dolayı ilk 11’de. Ancak Nelsson’un bir türlü kazanılmayıp, karşılıklı güven tesis edilemeyip, Genk’te üçüncü stoper konumuna düşmüş bir oyuncuya ilk 11 garantisi verilmesi bence tartışılacak bir karar.

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OSIMHEN BU LİGİN HEP ÜZERİNDE

Galatasaray son 4 maça (Gaziantep, Adana, Alkmaar, Rize önünde) üçlü savunmayla başladı. Yarım kalan Adana maçını saymazsak, hepsini dörtlü savunmayla bitirdi. Alkmaar maçına Cuesta üçlünün sağında başladı. 40’ta dörtlü savunmanın sağ beki oldu. 46’da dörtlü savunmanın merkezine döndü! Dün Galatasaray maça yine bir türlü üzerine tam uymayan 3-4-1-2 formasyonuyla başladı. İlk yarı organizasyondan tamamen uzaktı. Dağınıktı. Şaşkınlar grubuydu. 46’da Cuesta’yı çıkarıp 4-4-2’ye, 60’ta da Ahmed/Lemina değişikliğiyle 4-3-3’e döndü. Şaşkınlık azaldı, tempo arttı ve bu ligin üzerinde bir oyuncu olan Osimhen’le 3 puan geldi. Ancak Alkmaar ve Rize maçlarının ardından Okan Buruk’un şu soruları cevaplaması lazım sanırım:

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1 - Neden ısrarla maçlara 3’lü başlayıp 4’lüye dönüyor? Üçlü savunma yanlışsa üçlüyle başlamamalısınız. Üçlü doğruysa da takımın adapte olması için ısrar etmelisiniz.

2 - Perşembe akşamı sezonun en kritik maçına çıkacak Galatasaray. Alkmaar önünde de bu 3-4-1-2 başlama ısrarı sürecek mi? Yoksa Galatasaray’ı iki buçuk yıl başarıya taşıyan 4-2-3-1 mi tercih edilecek?