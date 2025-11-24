Rizespor-Fenerbahçe maçını usta yazarlar değerlendirdi: Ruhani lider Asensio devreye girdi!

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 5-2 kazandı.

Çaykur Rizespor'un gollerini, 6. dakikada Ali Sowe ve 16. dakikada Qazim Laçi kaydetti.

İlk yarı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlanırken, Fenerbahçe'de Marco Asensio, 55. dakikada attığı golle skoru 2-1'e getirdi ve farkı 1'e indirdi.

58. dakikada ise Anderson Talisca, attığı golle Fenerbahçe'ye beraberliği getirdi. Dakikalar 65'i gösterdiğinde ise Marco Asensio yeniden sahneye çıktı ve Fenerbahçe'yi öne geçiren golü attı.

Mücadelenin 78. dakikasında ise Youssef En-Nesyri, farkı 2'ye çıkaran golü attı. Fenerbahçe'de Archie Brown, 88. dakikada skoru 5-2'ye getiren golü kaydetti.

Öte yandan Rizespor'un 2. golünü atan Qazim Laçi, 63. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe 5-2 kazanarak sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte ligde namağlup serisini sürdüren Fenerbahçe, puanını 31'e yükseltti ve 2. sırada konumlandı. Sarı-Lacivertliler böylece, 32 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray ile oynayacakları derbi öncesinde önemli bir avantaj elde etti.

Hürriyet Spor yazarları Fırat Aydınus ve Uğur Meleke, sarı lacivertlilerin müthiş geri dönüşünü kaleme aldı.

FIRAT AYDINUS: 11 DAKİKADA 3 GOL VE GERİ DÖNÜŞ!

Rize'de devreye 2-0 geride giren Fenerbahçe, ikinci yarıdaki reaksiyonuyla maçı çevirmeyi başardı.

Fenerbahçe maça mental anlamda hiç hazır başlamadı. Sarı- acivertliler sanki motivasyon ve konsantrasyonlarını 1 Aralık’ta oynanacak derbi için İstanbul’da bırakıp Rize’ye gelmiş gibiydi. Özellikle ilk 15 dakikada sahada adeta yoktular ve bu da kalelerinde peş peşe iki gol görmelerine neden oldu.

Kanatlarda yaşanan aksaklıklara bir de Jayden Oosterwolde’nin sarı kart sınırında olmasının yarattığı tedirginlik eklenince, Ali Sowe geniş bir hareket alanı buldu ve savunmayı sürekli zorladı. Fenerbahçe, 2-0’ın ardından oyunu rakip sahaya yıkmaya ve pozisyon üretmeye çalışsa da Rizespor, savunmada bırakılan geniş boşlukları hızlı çıkışlarla değerlendirmeye devam etti. Ayrıca İlk yarı Fenerbahçe Edson Alvarez’i çok aradı

BAMBAŞKA BİR KİMLİK

İlk yarıdaki görüntüsüyle ikinci devre için hiç umut vermeyen Fenerbahçe, ikinci 45 dakikanın başlamasıyla adeta başka bir kimliğe büründü. Üç dakikada peş peşe bulduğu iki golle skoru eşitleyen sarı lacivertliler, 65. dakikada Marco Asensio’nun etkili şutuyla öne geçmeyi başardı.

SİYAH VE BEYAZ KADAR FARKLI

Rizespor adına ilk yarıda yaptığı kritik kurtarışlarla maçın yıldızı olmaya aday görünen Fofana’nın hataları, Fenerbahçe’nin geri dönüşünde önemli rol oynadı.

İlk yarının ilk 15 dakikasındaki Fenerbahçe ile ikinci yarının aynı bölümündeki Fenerbahçe arasındaki fark adeta siyahla beyaz gibiydi.

2-2’den sonra rakibinin 10 kişi kalmasını iyi değerlendiren Fenerbahçe, önce üçüncü golü buldu; ardından Dorgeles Nene’nin “al da at” dercesine verdiği pası iyi değerlendiren Youssef En-Nesyri ile dördüncü golü kaydederek rahatladı. Maçın son anlarında gardı düşen Rizespor karşısında Archie Brown ile farkı üçe çıkardı.

Rize’de iki farklı Fenerbahçe vardı. Devreye 2-0 geride giren Fenerbahçe, ikinci yarıdaki reaksiyonuyla maçı çevirmeyi başardı ve derbi öncesi lider Galatasaray ile aradaki puan farkı 1 olarak kaldı.

UĞUR MELEKE: MAÇLARIN KADERİ 55. DAKİKADA DEĞİŞTİ

Dün akşam saatlerinde Rize’de üç perdeli bir müsabaka izledik hep birlikte. İlk 15 dakikada çok güçlü bir oyun ortaya koyan Rize, iki de golle müthiş başladı maça. Sonra el Fenerbahçe’ye geçti, 15’le 45 arası sekiz farklı Fenerbahçeli 15 şut yolladılar Rize kalesine. Ancak tek devrede altı kurtarış yapan Fofana’ya takıldılar.

46’da başlayan üçüncü perde, galibiyeti misafir Fenerbahçe’ye getiren bölümdü. Fenerbahçe’nin ruhani lideri Asensio yine gerektiği anda devreye girdi, bu sezon ligin kilit adamlarından olacağını kanıtladı bir kez daha. İlk devrede Fenerbahçe’nin en büyük eksiği iki bekinin (Mert ve Levent’in) kısıtlı hücum katkısıydı. Tedesco’nun oraya 55’te yaptığı müdahaleyle kanat akışkanlığı arttı, 10 dakikada maçı kopardı Fenerbahçeliler.

Dün tabelada adı yazmasa da, Jhon Duran’ın da çok iyi oynadığını düşünüyorum ben.