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SÃ¼per Lig'in 3. haftasÄ±nda deplasmanda Rizespor ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelen FenerbahÃ§e, gol ÅŸovla rakibini devirdi.

MOURINHO'DAN 3 DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°K

FenerbahÃ§e'de teknik direktÃ¶r Jose Mourinho, son oynanan GÃ¶ztepe karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ±n ilk 11'ine gÃ¶re kadroda 3 deÄŸiÅŸiklik yaptÄ±.

TecrÃ¼beli teknik adam, karÅŸÄ±laÅŸmada En-Nesyri yerine sakatlÄ±ÄŸÄ± geÃ§en Fred'e, Becao yerine Djiku ve sakatlÄ±ÄŸÄ± sebebiyle Rize'ye getirilmeyen Osayi Samuel yerine Mert MÃ¼ldÃ¼r'e ÅŸans verdi.

FenerbahÃ§e, Ã‡aykur Didi Stadyumu'nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸmada Livakovic, Mert MÃ¼ldÃ¼r, Ã‡aÄŸlar SÃ¶yÃ¼ncÃ¼, Djiku, Oosterwolde, Ä°smail YÃ¼ksek, Fred, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin ve Dzeko 11'i ile sahaya Ã§Ä±ktÄ±.

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RÄ°ZESPOR'DA TEK DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°K

Ã‡aykur Rizespor ise Adana Demirspor 11'inde tek deÄŸiÅŸikliÄŸe gitti.

Teknik direktÃ¶r Ä°lhan Palut, defansta hastalanan Hojer yerine Halil Ä°brahim Pehlivan'Ä± tercih etti.

FENERBAHÃ‡E, DAUM'U UNUTMADI

SarÄ±-lacivertli futbolcular hayatÄ±nÄ± kaybeden eski teknik direktÃ¶rleri Christoph Daum iÃ§in seremoniye "Hep Kalbimizde OlacaksÄ±n" yazÄ±lÄ± pankart ile Ã§Ä±ktÄ±.

TARAFTARLARDAN MAÃ‡A BÃœYÃœK Ä°LGÄ°

Ã‡aykur Didi StadÄ±'nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸmaya her iki takÄ±mÄ±n taraftarÄ± da bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶sterdi.

Kendilerine ayrÄ±lan bÃ¶lÃ¼mleri tamamen dolduran taraftarlar, maÃ§ Ã¶ncesinde tezahÃ¼ratlarla takÄ±mlarÄ±na destek verdi.

FRED HAT-TRÄ°CK'LE DÃ–NDÃœ! KARÄ°YERÄ°NDE Ä°LK KEZ...

SakatlÄ±ÄŸÄ± sebebiyle bir sÃ¼re formasÄ±ndan uzak kalan Fred, ilk 11'e dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ Rizespor maÃ§Ä±nda gol ÅŸov yaptÄ±.

16. dakikada ceza alanÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan sol ayaÄŸÄ±yla sert vuran Fred, GÃ¶khan Akkan'Ä±n dÃ¶nen topta yanÄ±lmasÄ±yla takÄ±mÄ±nÄ± 1-0 Ã¶ne geÃ§irdi.

61. dakikada skor 2-0'ken yine sahneye Ã§Ä±kan BrezilyalÄ± futbolcu, sol Ã§aprazdan vuruÅŸuyla GÃ¶khan Akkan'Ä± maÄŸlup etti ve farkÄ± 3'e Ã§Ä±kardÄ±.

64. dakikada hÄ±zlÄ± geliÅŸen FenerbahÃ§e ataÄŸÄ±nda Dzeko'nun vuruÅŸu kaleciden dÃ¶ndÃ¼, Fred tamamladÄ± ve skoru 4-0'a getirdi.

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AralÄ±k 2019'dan bu yana FenerbahÃ§e formasÄ±yla Rize deplasmanÄ±nda ceza alanÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan gol atan ilk fubolcu olan Fred, SÃ¼per Lig kariyerinde kaydettiÄŸi 6 golÃ¼ de dÄ±ÅŸ saha maÃ§larÄ±nda attÄ±.

BrezilyalÄ± yÄ±ldÄ±z, kariyerinde ilk kez hat-trick yaptÄ±.

Fenerbahce'nin Ã‡aykur Rizespor ile oynadÄ±ÄŸÄ± son beÅŸ SÃ¼per Lig maÃ§Ä±nÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ hat-trick'e sahne oldu.

Fred (AÄŸustos 2024)

Serdar Dursun (Nisan 2022)

Serdar Dursun (AralÄ±k 2021)

DZEKO GOLLERÄ°NE DEVAM EDÄ°YOR

Sezonu iki maÃ§ta iki golle aÃ§an Edin Dzeko, Rizespor maÃ§Ä±nÄ± da boÅŸ geÃ§medi. 53. dakikada saÄŸda dar aÃ§Ä±dan uzak kÃ¶ÅŸeyi gÃ¶ren Bosna Hersekli golcÃ¼, ligdeki gol sayÄ±sÄ±nÄ± 3'e Ã§Ä±kardÄ±. Dzeko'nun bu sezon oynanan 7 resmi maÃ§ta 7 golÃ¼ bulunuyor.

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FENERBAHÃ‡E 64 YILLIK REKORUNU EGALE ETTÄ°

Deplasmanda oynadÄ±ÄŸÄ± son 21 SÃ¼per Lig maÃ§Ä±nÄ± kaybetmeyen FenerbahÃ§e, (17 galibiyet, 4 beraberlik), Nisan 1960 - MayÄ±s 1961 arasÄ±ndaki kulÃ¼p tarihinin deplasmanda en uzun yenilmezlik serisi rekorunu egale etti.

RÄ°ZE'YE KARÅžI 11 MAÃ‡LIK GALÄ°BÄ°YET SERÄ°SÄ°

Son yÄ±llarda Rize ekibine karÅŸÄ± bÃ¼yÃ¼k Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ bulunan FenerbahÃ§e, 10'u lig, 1'i TÃ¼rkiye KupasÄ± olmak Ã¼zere Ã¼st Ã¼ste 11 resmi mÃ¼sabakada galibiyet elde etti. Bu sÃ¼reÃ§te oynanan maÃ§larda FenerbahÃ§e 36 gol atarken, Rize ekibi 7 gole imza attÄ±.



Ã‡aykur Rizespor, FenerbahÃ§e'yi son olarak EylÃ¼l 2018'de sahasÄ±nda 3-0 maÄŸlup etti.

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