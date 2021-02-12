Rizespor'da Marius Sumudica krizi! İstifa kararından vazgeçti

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Marius Sumudica, 2-0 kaybettikleri Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından istifa kararı aldı. Rizesporlu futbolcular, Rumen hocayı bu kararından vazgeçirdi.



Rizespor'da çıktığı 5 maçta 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan tecrübeli hoca, Erzurumspor maçının ardından soyunma odasında oyuncularına bu kararı duyurdu.



Kötü gidişatın durdurulacağını vurgulayan futbolcuların ısrarı sonrası teknik direktör Sumudica’nın istifa kararından vazgeçtiği ve görevinin başında kalacağı aktarıldı. Kulüp yönetiminin de Sumudica’nın görevine devam etmesini istediği vurgulandı.

MAÇ SONU SAĞLIK SORUNU YAŞADI

Ayrıca Rizespor'da Marius Sumudica'nın maç sonu sağlık sorunu yaşadığı açıklandı.

Rizespor yardımcı antrenörü Gabriel Margarit maçın ardından "Sumudica kendini iyi hissetmiyor. Soyunma odasında kendisine doktor müdahale ediyor." şeklinde açıklama yaptı.

Doktor kontrolü sonrasında Marius Sumudica'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

GALİBİYETLE TANIŞAMADI

Gaziantep FK'nın başında gösterdiği performansla takdir toplayan ancak yönetimle yaşadığı anlaşmazlıklar sebebiyle takımdan ayrılmak zorunda kalan Sumudica'nın Rizespor macerası beklenenden uzak başladı.

Sumudica, Çaykur Rizespor ile ilk 4 maçında yalnızca 1 puan toplayabildi.

Fenerbahçe'ye 1-0, Alanyaspor'a 2-1 ve Erzurumspor'a 2-0 mağlup olan Rizespor, tek puanını Kasımpaşa karşısında 1-1'lik skorla aldı.

Süper Lig'de ilk 24 maçta 6 galibiyet, 8 beraberlik, 10 mağlubiyetle 26 puan toplayan Karadeniz ekibi, 14. sırada yer alıyor.

GAZİANTEP'TE ÇOK FARKLIYDI

Sumudica, Gaziantep'in başında 51 maçta 20 galibiyet, 19 beraberlik ve 12 yenilgi almıştı.

Gaziantep FK, Sumudica ayrılığı sonrasında 7 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.