Rizespor-Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Rizespor ve Bodrum FK, Süper Lig 28. haftada kozlarını paylaşacak. Bodrum temsilcisi, bugünkü mücadeleden galibiyetle ayrılarak küme hattından uzaklaşmayı hedefliyor. İki ekip sezonun ilk yarısında karşı karşıya gelmiş ve galibiyetle ayrılan taraf Karadeniz ekibi olmuştu. Yeşil mavili ekip yine müsabakadan kazanan taraf olarak ayrılmak istiyor. İşte Rizespor Bodrum FK maçı canlı yayın bilgisi...

RİZESPOR-BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Rizespor ve Bodrum FK, bugün (16 Mart Pazar) 13.30'da karşı karşıya gelecek.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı ve naklen takip edilebilecek.

Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.