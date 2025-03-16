×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Rizespor-Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Güncelleme Tarihi:

#Rizespor#Bodrum FK#Süper Lig
Rizespor-Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2025 10:11

Rizespor, Süper Lig 28. haftada Bodrum Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Karadeniz ekibi, geride kalan maçlarda 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 yenilgi gördü. Yeşil mavili ekip haftaya 33 puanla ve 9. sırada başladı. Bodrum ekibi ise şu ana kadar çıktığı maçlarda 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet gördü. Yeşil beyazlı ekip, Süper Lig puan tablosunda 27 puanla 16. sırada bulunuyor. Peki Rizespor Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Haberin Devamı

Rizespor ve Bodrum FK, Süper Lig 28. haftada kozlarını paylaşacak. Bodrum temsilcisi, bugünkü mücadeleden galibiyetle ayrılarak küme hattından uzaklaşmayı hedefliyor. İki ekip sezonun ilk yarısında karşı karşıya gelmiş ve galibiyetle ayrılan taraf Karadeniz ekibi olmuştu. Yeşil mavili ekip yine müsabakadan kazanan taraf olarak ayrılmak istiyor. İşte Rizespor Bodrum FK maçı canlı yayın bilgisi...

RİZESPOR-BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Rizespor ve Bodrum FK, bugün (16 Mart Pazar) 13.30'da karşı karşıya gelecek.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı ve naklen takip edilebilecek.

Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rizespor#Bodrum FK#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!