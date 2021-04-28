Rizespor Beşiktaş maçından sonra N'Koudou: 'Kardeşlik duygusu...'

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'u 3-2 yendiği maçta takımının ilk golünü atan ve Süper Lig'deki gol sayısını 7'ye çıkartan N'Koudou, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

N'Koudou, ilk yarıda mükemmel oynadıklarını söylerken ''Bugün iyi bir gündü takım için. İlk yarıda hepimiz mükemmeldik. 3. golden sonra biraz rahatladık, bunu yapmamalıydık. Liderliği devam ettirmek önemliydi. Umarım şampiyon olacağız.'' dedi.

Fransız futbolcu ayrıca ''Bence aramızdaki iyi ilişkinin sonucu olarak takımda arkadaşlıktan öte kardeşlik duygusu var. Golü kimin attığının, kimin oynadığının önemi yok. Önemli olan takıma katkı sağlamak. Bu şekilde devam edip şampiyon olmak istiyoruz.'' şeklinde konuştu.