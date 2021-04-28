Rizespor-Beşiktaş maçında rekorları altüst etti! Ghezzal'ın şovu sonrası transfer çağrısı!

Süper Lig'de son 5 haftaya lider giren Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile oynadığı maça çok hızlı başlarken siyah beyazlılarda ilk yarıda tam 3 rekor birden kırdı.

İlk yarıda Rizespor kalesine tam 10 şut gönderen Beşiktaş, 5 isabetli şut ile bu sezon deplasmanda en çok isabetli şut çektiği ilk yarıyı oynadı.

Beşiktaş, ayrıca rakip ceza sahasında topla 23 kez buluşurken ilk yarıda en fazla topla buluştuğu ilk yarıyı geçirdi. Siyah beyazlıların ilk 45 dakikada attığı 2 gol ise VAR'dan gelen uyarının ardından iptal edildi.

GOL REKORUNU KIRDI

Maçın ilk golünü atan Georges-Kevin Nkoudou, Beşiktaş'ın Süper Lig'de attığı son üç golü kaydedip, bu sezonki 7. golünü attı. Georges-Kevin Nkoudou, attığı bu golle kariyerinde en çok gol attığı lig sezonunu yaşadı.

LİGDE EN FAZLA ASİST YAPAN FUTBOLCU

Karşılaşmanın 16. dakikasında N'Koudou'ya şık bir asist yapan Rachid Ghezzal ise Süper Lig'deki 16. asistine ulaştı. Ghezzal, 2010/11'den bu yana bir Süper Lig sezonunda en fazla asist yapan oyuncu olarak rekor kırdı.

TAM 22 PUAN KAZANDIRDI

Bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla 4 gol ve 16 asist ile tam 20 gole doğrudan katkı veren Ghezzal, gol katkılarıyla Beşiktaş'a tam 22 puan kazandırırken bu alanda da Süper Lig'in en iyi futbolcusu konumunda.

Beşiktaş taraftarları da Ghezzal'ın performansından bir kez daha çok memnun kalırken yıldız futbolcunun bonservisinin alınması gerektiği görüşünde birleştiler.

Ghezzal'ın performansının ardından Beşiktaş taraftarlarının yorumları şu şekildeydi;









BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTİYOR

Bonservisi İngiltere'nin Leicester City takımında bulunan Rachid Ghezzal, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ta kalmaya sıcak baktığını söylerken ''Beşiktaş'ta mutlu olduğum sahada da anlaşılıyor. Buraya seviyemi yükseltmeye gelmiştim. Beşiktaş'ta devam etme konusunda olumlu bir noktadayım. Ailem ve ben mutluyuz. Herkesle iyi ilişkiler geçirdim ve devam etme fikri iyi bir fikir. Koşullar oluşur ve kulüpler anlaşırsa Beşiktaş'ta kalma konusunda pozitifim. İnşallah kalırım'' şeklinde konuşmuştu.

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...