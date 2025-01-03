Rizespor - Beşiktaş maçında çok konuşulan ofsayt pozisyonu! Rizespor cephesinden tepki

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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor, kaçırdığı pozisyonların yanı sıra son dakikada galibiyete çok yaklaştı. Savunma arkasına sarkan Jurecka'nın vuruşunda top ağlara gitti ancak devamında VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

Pozisyonun Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi görüntüsü bir süre sonra ekrana geldi ve sosyal medyada gündem oldu.

"İZLEDİK AMA BİR ŞEY GÖREMEDİK"

Maçın ardından konuşan Rizesporlu futbolcu Mithat Pala, iptal edilen gol ile ilgili; "Mükemmele yakın bir oyun oynadık ama 1 puan için üzgünüz. Son ofsayt pozisyonunu izledik ama bir şey göremedik. Hakemlere saygı duyuyorum ama dikkat etmeleri gerekiyor." dedi.

"TEKNOLOJİYE GÜVENMEK GEREKİYOR"

Rizespor teknik direktörü İlhan Palut ise maçın ardından konuyla ilgili; "Son dakikada gol bulduk o da ofsayttan döndü. Ya gözünüze ya teknolojiye güveneceksiniz. Arası yok. Teknolojiye güvenmemiz gerekiyor. Anlam veremiyorsunuz ama teknolojidir, her takım için uygulanıyor." diye konuştu.

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"SAÇ TIRAŞI VAR"

Çaykur Rizespor ise pozisyonun görüntüsünü 'Saç tıraşı VAR" diyerek paylaştı.