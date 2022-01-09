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Rizespor-Beşiktaş maçına Emirhan İlkhan damgası! Performansı ve Gökhan Gönül ile diyaloğu...

#Beşiktaş#Emirhan#Rizespor
Rizespor-Beşiktaş maçına Emirhan İlkhan damgası Performansı ve Gökhan Gönül ile diyaloğu...

Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçına ilk kez Süper Lig'de forma giyen Emirhan İlkhan damga vurdu.

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Çaykur Rizespor ile Beşiktaş'ın kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 20. hafta maçında Emirhan İlkhan'ın performansı dikkat çekti.

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İLK KEZ SÜPER LİG'DE SAHNE ALDI

Beşiktaş'ta koronavirüs vaka sayısının çok olması sebebiyle kadro kurmakta zorluk yaşanırken 17 yaşındaki Emirhan İlkhan, Süper Kupa maçından sonra bir kez daha forma şansı buldu.

Beşiktaşın U19 oyuncusu Emirhan İlkhan, kariyerindeki ilk profesyonel deneyimini Turkcell Süper Kupa maçında yaşamıştı. 17 yaşındaki Emirhan, şans bulması halinde ilk kez bir Süper Lig maçında forma giydi.

PENALTI YAPTIRDI

Karşılaşmaya 11'de başlayan Emirhan, 24. dakikada Beşiktaş'ın kazandığı penaltı pozisyonunun içinde yer aldı. Fabricio, genç oyuncuyu savunurken topa elle müdahale etti ve hakem Alper Ulusoy beyaz noktayı gösterdi.

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İLK MAÇINDA GOLÜNÜ ATTI

17 yaşındaki futbolcu, mücadelenin 60. dakikasında sahneye çıktı ve ceza sahasında yaptığı düzgün vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti.

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BATUHAN KARADENİZ'DEN SONRA BİR İLK

Emirhan İlkhan, Batuhan Karadeniz’den bu yana Süper Lig’de Beşiktaş formasıyla gol atan en genç oyuncu oldu.

PERFORMANSI ÖVGÜ ALDI

Emirhan İlkhan'ın penaltı pozisyonu ve attığı gol dışında da ortaya koyduğu performans siyah-beyazlı taraftarları memnun etti. 

Rizespor-Beşiktaş maçına Emirhan İlkhan damgası Performansı ve Gökhan Gönül ile diyaloğu...

Rizespor-Beşiktaş maçına Emirhan İlkhan damgası Performansı ve Gökhan Gönül ile diyaloğu...

GÖKHAN GÖNÜL 'SOR' DEDİ, EMİRHAN'DAN ALKIŞLANACAK HAREKET

Mücadelenin 40. dakikasında ise Emirhan İlkhan'dan alkışlanacak bir hareket geldi.

Emirhan ile Gökhan Gönül'ün mücadelesinin ardından top taca çıktı. Hakem Alper Ulusoy, taç atışını Beşiktaş lehine verirken Gökhan Gönül ısrarla hakeme, 'Sor, sor, sor' ifadeleriyle çıkıştı.

Genç futbolcu da topun kendisinden çıktığını söyledi ve Alper Ulusoy kararını değiştirdi. Bu olayın ardından Gökhan Gönül de Emirhan'ı sarılarak tebrik etti.

'ÇOK BOŞ 2 GOL YEDİK'

Maç sonu açıklamalarda bulunan Emirhan İlhan, "Elimden geleni yaptım, yaptık. Çok boş 2 gol yedik. Bizim kontrolümüzde olan bir oyunu yediğimiz saçmasapan 2 golle bitirdik. Çok üzgünüz. Üzgünüm yapacak bir şey yok. İyi oynamak yetmiyor. Önemli olan kazanmak" şeklinde konuştu.

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EMİRHAN İLKHAN KİMDİR?

Beşiktaş’ta 2004 doğumlu Emirhan İlkhan, Süper Kupa’da Antalyaspor karşısında 80. dakikada oyuna girdi.

Siyah-beyazlı taraftarlar da 17 yaşındaki futbolcuyu sosyal medyada gündeme taşıdı.

Profesyonel kariyerinin ilk maçına çıkan 17 yaşındaki futbolcu, orta sahada görev yapıyor. 2019 yılından bu yana Beşiktaş altyapısında forma giyen genç orta saha iki kez de U18 Milli Takım'ın formasını giydi.

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