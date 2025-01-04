Rizespor - Beşiktaş maçı sonrası çarpıcı tespit ve eleştiri: Sezonun en enteresan anı | Elle tutulur tarafı yok

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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Rizespor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

Rizespor'un golünü 38. dakikada Gedson Fernandes kendi kalesine atarken Beşiktaş'ın sayısını 45+3'te Ernest Muçi kaydetti.

Rizespor'un 90+3'te Jurecka ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı.

SON 9 MAÇTA 1 GALİBİYET

Ligde son 9 maçta yalnızca Fenerbahçe'yi yenebilen, 4 mağlubiyet ve 4 beraberlik alan Beşiktaş puanını 27'ye yükseltti.

Beşiktaş kalesinde çok sayıda gol pozisyonu bulan ancak Mert Günok'u geçemeyerek galibiyet hasretini 4 maça çıkaran Rizespor ise puanını 21 yaptı.

Yazarlarımız Uğur Meleke ve Güntekin Onay, kritik müsabaka sonrası köşelerinde değerlendirmede bulundu.

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İşte yapılan yorumlar:

Uğur Meleke: Süper Lig'in en büyük korner silahı Rizesporlu Alikulov

Dün Rize’de sezonun en enteresan ilk devrelerinden birini seyrettik. Eğer Rizespor santrforu Ali Sowe biraz daha becerikli olsa, 20’nci dakikada 4 gol atmış olabilirdi Beşiktaş kalesine. Rize 40 dakikada 6 net pozisyon kaçırdı, hatta o sırada rakip ceza alanında topla oynama istatistiğinde de 18’e 2 öndeydi. Ancak ilk yarının uzatmalarında bir top kaybından yedikleri golle 1-1’le girdiler devreye. Dün Rize’de oynanan ilk yarı Beşiktaş’ın son iki aydaki her kronik rahatsızlığından birer kuple içeriyordu zaten: 1-) Beşiktaş geriden pasla çıkamıyor. Bir-iki yalancı hazırlık pası sonrası Mert Günok’a dönüyor ve uzun topa mecbur kalıyorlar. 2-) Mert Günok uzak mesafeye iyi toplar atıyor ama Beşiktaş’ın iki kanat hücumcusu da uzun boylu olmadığı için kayboluyorlar orada. 3-) Beşiktaş’ta Paulista sonrası stoperde kim oynarsa oynasın vasat performanslar ortaya koyuyor. Uduokhai, Talha ya da Emirhan çok fazla fark etmiyor. 4-) Beşiktaş kornerleri de savunamıyor. Geçtiğimiz hafta Alanya’lı Lima atmıştı golü. Dün Alikulov bir tane attı, bir kafası da çizgiden çıktı.

GÜNÜN KAHRAMANI MERT GÜNOK

Rizespor dün Beşiktaş’a karşı müsabakanın büyük bölümünü domine etti, daha fazla net pozisyon üretti ancak günün kahramanı Mert’e takıldı. Zaten Rize ekibinin bu yıl istikrarlı sonuçlar alamamasının en önemli sebebi de bu: Gol yollarında cömertler. Ne Sowe, ne Jurecka, ne de bir başkası bu sezon Rize’nin gol sorununa çare bulamadı. Ancak bu gol kısırı sezonda bir sürpriz oyuncuya ekstra parantez açmak lazım: Alikulov bu sezon kornerlerden aslında 5 kez fileleri havalandırdı, biri dün Gedson’a yazıldı, biri de Kasımpaşa maçında ofsayt sebebiyle iptal edilmişti. Özbek milli stoper, ligin en yükseğe sıçrayan adamı. Bu özelliğiyle belki de ligin en büyük korner silahı.

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Güntekin Onay: Mert Günok hoş gerisi boş

Rizespor gerçekten de kaliteli bir kadroya sahip. Hangi Anadolu takımında Akintola-Olowayin ve Ghezzal gibi bir forvet arkası hattı ve Sowe gibi bir santrfor var? Ayrıca Hadziahmetovic’in de yüksek kalitesi ve mücadele gücü fark yaratıyor. Beşiktaş maça iyi başlamadı ve Rizespor’un ilk 10 dakikadaki yoğun baskısından çıkamadı. İlk 45 dakika rakip savunmayı ve kaleyi zorladığı tek pozisyon Muci’nin attığı gol idi. O da tamamen Arnavut futbolcunun bireysel becerisiyle geldi.

IMMOBILE VE RAFA ADETA HİÇ YOKTU

Genel anlamda sahada mücadele etmeye çalışan ancak birbirinden kopuk, organizasyondan uzak bir takım görüntüsü vardı. Beşiktaş özellikle de orta alandan hücuma geçişlerde ve bağlantılarda çok ciddi sorunlar yaşıyor.

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Dün de durum böyleydi. Herkes bireysel olarak bir şeyler yapmaya çalışıyor. Mücadele anlamında Gedson, Zaynutdinov, Al-Musrati ve Svensson dışında iyiydi ama kesinlikle kolektif bir oyun göremedik. İmmobile ve Rafa Silva gibi 2 yıldız oyuncu adeta sahada yoktu. Hal böyle olunca da Beşiktaş rakip yarı sahada top tutamadı. Sadece kontratak oynamaya çalışan bir Beşiktaş acaba Van Bronckhorst’un kötü mirasını taşımaya devam mı ediyor?

KAZANMAYI HAK EDEN TAKIM RİZE İDİ

Uzun lafın kısası Beşiktaş’ın dün de elle tutulur bir tarafı yoktu. Kaleci ve kaptan Mert Günok, müthiş kurtarışlarıyla dün alınan 1 puanın mimarı oldu. Maçı kazanmayı kesinlikle hakeden Rizespor idi ama Mert Günok gibi bir devi geçemediler. Maçın hakemi Ozan Ergün’ü beğendim. Çabuk ve net kararlar verdi. Kendinden emin ve pozisyonlara yakındı. Hepsinden önemlisi de kişilikli ve cesurdu.