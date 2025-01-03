Rizespor Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? İlk 11'ler belli oldu

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Süper Lig’de verilen 2 haftalık ara bugün sona eriyor. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında bu akşam Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Ev sahibi Rizespor inişli çıkışlı bir performans sergiliyor. Son 3 karşılaşmada yalnızca 1 puan alan İlhan Palut'un öğrencileri, önceki 3 mücadeleden ise 9 puanı cebine koymuştu. Yeni başkanlık seçiminden çıkan Beşiktaş ise yeni başkanı Serdar Adalı yönetiminde bu akşam sahadan galip ayrılmak istiyor. Peki, Rizespor – Beşiktaş maçı bugün mü, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?

İLK 11'LER

RİZESPOR: Tarık, Taha, Mocsi, Alikulov, Mithat, Hadziahmetovic, Olawoyin, Varesanovic, Akintola, Ghezzal, Ali Sowe

BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Tayyip Talha, Uduokhai, Zaynutdinov, Al Musrati, Salih, Gedson Fernandes, Muçi, Rafa Silva, Immobile

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RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Süper Lig’in 18. hafta açılış karşılaşmasında Rizespor evinde Beşiktaş’ı ağırlıyor. Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak Rizespor – Beşiktaş maçı saat 20:00’de başlayacak ve karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Beşiktaş, Rizespor ile oynadığı son 8 maçın 7’sini kazandı.

İki takım arasındaki son 5 karşılaşma 2.5 gol üstü bitti.

Beşiktaş, Rizespor deplasmanında oynadığı son 11 maçı kaybetmedi. (9 galibiyet, 2 beraberlik)

Rizespor, ligde evinde oynadığı son 4 maçı kaybetmezken; Beşiktaş ise deplasmanda oynadığı son 5 maçı kazanamadı.

Rizespor, Beşiktaş ile oynadığı son 22 lig maçını kazanamadı.