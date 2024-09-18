×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Rizespor Başkanı İbrahim Turgut: "Başarı için ne gerekiyorsa yapıyoruz..."

Güncelleme Tarihi:

#Çaykur Rizespor#Süper Lig#İbrahim Turgut
Rizespor Başkanı İbrahim Turgut: Başarı için ne gerekiyorsa yapıyoruz...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2024 15:20

Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, yazılı bir açıklama yaptı.

Haberin Devamı

İbrahim Turgut, yaptığı yazılı açıklamada, sezon başlangıçlarının her zaman zorlu olduğunu ve yeni transferlerin alışma sürecinin devam ettiğini vurguladı.

Sonuçların mücadele azmini azaltmayacağına dikkati çeken Turgut, "Başarı için ne gerekiyorsa yapıyoruz. İlk göreve geldiğimiz günden itibaren bütün Çaykur Rizespor ailesinin ülke genelinde birlik beraberliğini sağlamak için çalışıyoruz. Verilen emekler bazen istenilen sürede sonuca ulaşmadı. İlk günkü inancımız ve azmimizle yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Turgut, transferlerin erken veya geç yapılmasının farklı sonuçlar ortaya çıkardığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Alınan kararların neticesini yaşayacağız. Takımımız her zaman ki gibi güçlü ve çalışmalarına devam ediyor. Hocamız İlhan Palut çok karakterli ve çalışkan. Ayrıca kaliteli olan takımımızı daha da güçlendirdik. Transferde değerli oyuncuları kadroya kattık. İnşallah önümüzdeki haftadan itibaren Çaykur Rizespor'un yukarı doğru gitmesini ümit ediyoruz. Her kesimin birlik ve beraberlik içerisinde destek olmalarını istiyorum. Neticesinde futbol ailesinin bütünlüğü bizi daha doğru yerlere taşıyacaktır."

Gözden KaçmasınRizesporlu Vaclav Jurecka: Karadeniz Derbisinde Samsunspora gol atmak isterim...Rizesporlu Vaclav Jurecka: "Karadeniz Derbisi'nde Samsunspor'a gol atmak isterim..."Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Çaykur Rizespor#Süper Lig#İbrahim Turgut

BAKMADAN GEÇME!