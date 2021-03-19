Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan Galatasaray maçı yorumu! 'İki hoca birbirini kırmış olabilir'

Süper Lig'de 31. haftada Galatasaray'ı 4-3 mağlup eden Rizespor'da başkan Hasan Kartal, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

GÜZEL BİR MAÇTI

Maç esnasındaki olayları yorumlayan Kartal, "Maç içerisinde heyecanlı olaylar olabilir, iki hoca birbirini kırmış olabilir, ufak tefek şeyleri normal karşılayacağız. Güzel, heyecanlı bir maçtı, sonucu da lehimize oldu, umarım böyle devam ederiz." dedi.

İYİ ANLAŞTIĞIMIZ BİR HOCA

Hasan Kartal sözlerini, "Bülent hoca gerçekten çok iyi elektrik aldığımız, iyi anlaştığımız bir hoca. Yerli hocalara daha çok değer vermek lazım çünkü anlaşabiliyoruz, daha rahat espri yapabiliyoruz." ifadeleriyle tamamladı.