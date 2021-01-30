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GeriFutbol Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan Fenerbahçe maçı sonrası hakem tepkisi!
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Futbol
Haber Giriş: 30.01.2021 - 21:12 | Son Güncelleme:

Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan Fenerbahçe maçı sonrası hakem tepkisi!

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Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan Fenerbahçe maçı sonrası hakem tepkisi!
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Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldukları maçın ardından hakemi eleştirdi.

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Rizespor'da başkan Hasan Kartal, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Hasan Kartal'ın açıklamaları;

Hakem bizim hocaya niye kırmızı kart verdi, bilmiyorum. Herhalde hakemin anasına küfretti Rumence.

FENERBAHÇE'DEN YANA KULLANDI

Hakem tüm takdir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandı.

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