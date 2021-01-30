Son Güncelleme:
Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan Fenerbahçe maçı sonrası hakem tepkisi!
Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldukları maçın ardından hakemi eleştirdi.
Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Rizespor'da başkan Hasan Kartal, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
İşte Hasan Kartal'ın açıklamaları;
Hakem bizim hocaya niye kırmızı kart verdi, bilmiyorum. Herhalde hakemin anasına küfretti Rumence.
FENERBAHÇE'DEN YANA KULLANDI
Hakem tüm takdir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle