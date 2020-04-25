Rizespor Başkanı Hasan Kartal: "Muriqi bizde daha iyi oynuyordu"

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, sezon başında Fenerbahçe’ye sattıkları Vedat Muriç’in sarı lacivertli takımdaki performansını TRT Spor’da değerlendirdi. Kosovalı forvetin geçen yıl Rizespor’da daha iyi oynadığını savunan Kartal, “Vedat bizde kendini daha iyi gösteriyordu. Fenerbahçe de Vedat olmasa daha kötü durumda olabilirdi. Fenerbahçe eksiklerini tamamladığında Vedat daha faydalı olacaktır” dedi

MELNJAK KALACAK GİBİ

Geçen yıldan beri Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer alan Hırvat sol bek Dario Melnjak’la ilgili sarı lacivertlilerden teklif almadıklarını belirten Kartal, “Melnjak için Fenerbahçe’den resmi ya da gayri resmi bir teklif almadık. Ancak Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyadan bana çok mesaj gönderiyor, ‘Başkan Meljnak’ı Fenerbahçe’ye gönder’ diye. Şu anki planlamamızda Meljnak ile devam edeceğiz” diye konuştu.

KÜME DÜŞME KALKSIN

Hasan Kartal, liglerin durumu ile ilgili olarak da, “Liglerin bitirilmesi güzel ama bu şartlarda nasıl bitireceksiniz? Yabancı futbolcuları nasıl oynatacaksınız? İlk seyircisiz oynadığımız dönemde maçlar Antalya’da yapılsa çok iyi olurdu ancak haziran ve temmuz aylarında o mevsimsel koşullarda nasıl oynayacaksınız? Kulüpler bu kaosta maç oynayacak ve sonucu ne olacak belli değil. 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve Süper Lig’de düşmenin kaldırılması lazım” yorumunu yaptı.