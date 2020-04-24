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Futbol
Haber Giriş: 24.04.2020 - 21:36,Son Güncelleme:

Rizespor Başkanı Hasan Kartal: "Küme düşme kalksın"

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Rizespor Başkanı Hasan Kartal: "Küme düşme kalksın"
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Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Süper Lig'in geleceği hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor başkanı Hasan Kartal, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

İşte Hasan Kartal'ın açıklamaları;

UEFA'nın tutumu liglerin bitirilmesinden yana olduğu için anladığım kadarıyla TFF bu karardan yana tabii bitmesi de iyi olur. 13-14 Haziran'da başlatmak gibi düşünceler var. Gidişat iyi giderse 26 Temmuz'da bitirme amacı var.

KÜME DÜŞME KALKSIN GÖRÜŞÜM VAR

Sporcularda moral, motivasyon yok. Takımlar kendini yansıtacak durumda değiller. Kimin düşeceği, kimin kalacağı gerçeği yansıtmayacaktı. Küme düşme kalksın görüşüm var. TFF'nin de düşüncesine saygı duyuyorum.

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