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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.06.2020 - 15:27,Son Güncelleme:

Rizespor ara vermeden Konyaspor hazırlıklarına başladı!

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Rizespor ara vermeden Konyaspor hazırlıklarına başladı!
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Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 30. haftasında 5 Temmuz Pazar günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Yukatel Denizlispor maçında forma giyen oyuncular, yenilenme koşusunun ardından sıcak ve soğuk havuzunda esneklik çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma ve pas çalışmasının ardından çift kale maç gerçekleştirdi.

Yeşil-mavili ekipte Yukatel Denizlispor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Moroziuk çalışmada yer almadı. Bu oyuncunun sağlık durumunun önümüzdeki günlerde netleşeceği öğrenildi.

Ünal Karaman: Kalan haftalar zor
Ünal Karaman: 'Kalan haftalar zor'

Yarın izin yapacak futbolcular, Konyaspor maçının hazırlıklarını 1 Temmuz Çarşamba günü sürdürecek.

Öte yandan yeşil-mavili kulüpten Ünal Karaman'ın doğum günü nedeniyle "Doğum günü olan teknik direktörümüz Ünal Karaman'ın yeni yaşını kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyoruz." ifadelerini içeren kutlama mesajı yayımlandı.

 

Rizespor ara vermeden Konyaspor hazırlıklarına başladı

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