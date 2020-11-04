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Futbol
AA
Haber Giriş: 04.11.2020 - 12:36 | Son Güncelleme:

Rizespor, Antalya'da kampa girecek! 8 gün...

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Rizespor, Antalya'da kampa girecek! 8 gün...
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Süper Lig'de 8. haftayı bay geçecek Çaykur Rizespor, yarın Antalya'da kampa girecek.

Yeşil-mavili kulübün basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, yaptığı yazılı açıklamada, Süper Lig'in 8. haftasını maç yapmadan geçeceklerini hatırlattı.

Takıma son oynanan Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasının ardından 4 gün izin verildiğini ifade eden Bakır, milli maçlar nedeniyle lige verilecek aradan dolayı Antalya kampının 8 gün olarak planlandığını kaydetti.

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Kampın ardından takımın yeniden Rize'de bir araya gelerek Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına devam edeceğini belirten Bakır, milli maç arası ve bay geçilen haftaları takım uyumunu artırmak ve sakatların iyileşmesi için olumlu kullanmayı hedeflediklerini aktardı.

 

Rizespor, Antalyada kampa girecek 8 gün...

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