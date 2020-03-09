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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.03.2020 - 15:32,Son Güncelleme:/

Rizespor, Ankaragücü'ne hazırlanıyor

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Rizespor, Ankaragücü'ne hazırlanıyor
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Ünal Karaman'ın öğrencileri, Ankaragücü mesaisine başladı. 1 saat 10 dakika süren idmanda Karaman oyunculara sık sık uyarılarda bulundu.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, ısınma koşusuyla başlayan antrenmanda, Aytemiz Alanyaspor maçında 90 dakika mücadele eden oyuncular takımdan ayrı yenilenme çalışması yaptı. Diğer grup ise açma ve germe hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat 10 dakika süren idmanda Karaman, sık sık oyunculara uyarılarda bulundu.

Mide rahatsızlığı nedeniyle tedavi için İstanbul'da bulunan Abarhoun çalışmada yer almadı. Hafif sakatlığı bulunan Aminu Umar ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde koştu. Yeşil-mavili ekip, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Rizespor, Ankaragücüne hazırlanıyor

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