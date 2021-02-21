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Futbol
AA
Haber Giriş: 21.02.2021 - 12:52 | Son Güncelleme:

Rizespor, Ankara deplasmanında! Rakip Ankaragücü...

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Rizespor, Ankara deplasmanında! Rakip Ankaragücü...
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Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Halis Özkahya yönetecek.

Son maçında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2-0 kaybeden Rize temsilcisi, 26 puanla 15. sırada yer alıyor.

Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen yeşil-mavili ekipte, sağlık sorunları sona eren Eric Sabo ve cezasını tamamlayan Emir Dilaver takıma katıldı.

Rizespor, Ankara deplasmanında Rakip Ankaragücü...

Yeşil-mavili takımda 4 sarı kart cezasını tamamlayan kaptan Fernando Boldrin ile ameliyat olan Loic Remy kadroda yer almayacak.

Kırmızı kart cezalısı Fernando Andrade ve sarı kart cezalısı Fabricio Baiano da Ankara deplasmanında sahada göre alamayacak.

 

Rizespor, Ankara deplasmanında Rakip Ankaragücü...

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