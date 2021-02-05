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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.02.2021 - 11:44 | Son Güncelleme:

Rizespor, Alanya deplasmanına 4 eksikle gidiyor!

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Rizespor, Alanya deplasmanına 4 eksikle gidiyor!
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Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Son maçında sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Rize temsilcisi, 26 puanla averajla 13. sırada yer alıyor.

Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen yeşil-mavili ekipte sağlık sorunları sona eren Skoda ve Alberk Koç ile cezasını tamamlayan Fabricio Baiano ve Dario Melnjak takıma katıldı.

Marius Sumudica: Alanyaspor maçında size bir sürprizim olacak...
Marius Sumudica: "Alanyaspor maçında size bir sürprizim olacak..."

Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Kasımpaşa maçında takımın başında yer alamayan Rumen teknik adam Marius Sumudica da sahada yerini alabilecek.

- Rize'de 4 eksik

Yeşil-mavili ekipte sakatlığı nedeniyle tedavi olmak için Almanya'ya giden golcü oyuncu Remy ile İsmail Köybaşı, Tunay Torun ve Eric Sabo kadroda yer almayacak.

Dizinde kanama bulunan Damjan Dokovic'in ise kafileye dahil edilse de görev almasının zor olduğu öğrenildi.

Çaykur Rizespor'da sarı kart ceza sınırında bulunan Fernando Boldrin, Emir Dilaver, Fernando Andrade ve Godfred Donsah ise kart görmeleri halinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinde görev alamayacak.

 

Rizespor, Alanya deplasmanına 4 eksikle gidiyor

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