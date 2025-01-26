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Rizespor - Adana Demirspor maçında ilginç olay: Önce ofsayt, sonra gol, sonra tekrar ofsayt verildi!

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#Süper Lig#VAR#Rizespor
Rizespor - Adana Demirspor maçında ilginç olay: Önce ofsayt, sonra gol, sonra tekrar ofsayt verildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2025 14:53

Süper Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Çaykur Rizespor'un 17. dakikada Ali Sowe ile bulduğu gole önce ofsayt, sonra gol ve sonra yeniden ofsayt kararı çıktı. İşte o pozisyon....

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Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile Adana Demirspor arasında oynanan mücadeleye Video Yardım Hakem (VAR) damga vurdu.

Karşılaşmanın 17. dakikasında Rizespor'da Ali Sowe topu ağlara gönderdi.

Rizespor - Adana Demirspor maçında ilginç olay: Önce ofsayt, sonra gol, sonra tekrar ofsayt verildi

Ancak maçın hakemi Çağdaş Altay, yan hakemin ofsayt bayrağını kaldırmasıyla golü geçerli saymadı.

Rizespor - Adana Demirspor maçında ilginç olay: Önce ofsayt, sonra gol, sonra tekrar ofsayt verildi

Yaklaşık iki dakika süren bir VAR incelemesinin ardından hakem santrayı işaret ederek bu kez golü geçerli saydı.

Rizespor - Adana Demirspor maçında ilginç olay: Önce ofsayt, sonra gol, sonra tekrar ofsayt verildi

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Rizesporlu futbolcular gol sevinci yaşarken, hakem Çağdaş Altay orta sahada bekleyerek santra vuruşunu yaptırmadı. Yapılan ikinci VAR incelemesi sonrasında golü bir kez daha geçersiz sayarak, ofsayt kararını verdi.

Rizespor - Adana Demirspor maçında ilginç olay: Önce ofsayt, sonra gol, sonra tekrar ofsayt verildi

Yayıncı kuruluş muhabirinin verdiği bilgide 'VAR sisteminde teknik bir hata yaşandı'ğı belirtildi.

Öte yandan yaşanan bu karmaşanın ardından Rizespor teknik direktörü İlhan Palut, maçın hakemi Çağdaş Altay'ı alkışlayarak protesto ettiği için sarı kartla cezalandırıldı.

Pozisyonun yarı otomatik ofsayt sisteminden görüntüsü ise bu şekildeydi:

Rizespor - Adana Demirspor maçında ilginç olay: Önce ofsayt, sonra gol, sonra tekrar ofsayt verildi

Not: Görüntüler Beinsports'tan alınmıştır.
 

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#Süper Lig#VAR#Rizespor

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