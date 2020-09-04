Rizespor 3-4 Trabzonspor
Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile oynadığı hazırlık maçını 4-3 kazandı. Bordo-mavililerin golleri Abdülkadir Ömür, Nwakaeme ve Pereira'dan geldi.
Trabzonspor, hazırlık maçında Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Mücadele bordo-mavililerin 4-3'lük üstünlüğüyle sona erdi
Rizespor'un gollerini 13 ve 42. dakikada Skoda, 49. dakikada Abdullah kaydetti.
Trabzonspor'da ise goller 17 ve 22. dakikada Abdülkadir Ömür, 42. dakikada Nwakaeme, 45. dakikada Pereira'dan geldi.
İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Erce, Pereira, Edgar Ie, Campi, Marlon, Flavio, Anders Trondsen, A. Parmak, Aabdulkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban
YEDEKLER: Arda, Ahmetcan Kaplan, Kamil Ahmet, Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Kerem Baykuş, Süleyman Cebeci, Guilherme
RİZESPOR: Zafer, Moroziuk, Abduulah, Dimitros, Emir Han, Yasin, Samudio, Fabricio, Boldrin, Michalak, Skoda
YEDEKLER: Boğaçhan, Orhan, Kemal, Diomande, Atakan, Tunay, Engin, Burak, Alberk, Mithat, Nadir
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