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Spor Arena
Haber Giriş: 04.09.2020 - 11:11 | Son Güncelleme:

Rizespor 3-4 Trabzonspor

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Rizespor 3-4 Trabzonspor
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Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile oynadığı hazırlık maçını 4-3 kazandı. Bordo-mavililerin golleri Abdülkadir Ömür, Nwakaeme ve Pereira'dan geldi.

Trabzonspor, hazırlık maçında Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Mücadele bordo-mavililerin 4-3'lük üstünlüğüyle sona erdi

Rizespor'un gollerini 13 ve 42. dakikada Skoda, 49. dakikada Abdullah kaydetti.

Trabzonspor'da ise goller 17 ve 22. dakikada Abdülkadir Ömür, 42. dakikada Nwakaeme, 45. dakikada Pereira'dan geldi.

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Erce, Pereira, Edgar Ie, Campi, Marlon, Flavio, Anders Trondsen, A. Parmak, Aabdulkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban

YEDEKLER: Arda, Ahmetcan Kaplan, Kamil Ahmet, Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Kerem Baykuş, Süleyman Cebeci, Guilherme

RİZESPOR: Zafer, Moroziuk, Abduulah, Dimitros, Emir Han, Yasin, Samudio, Fabricio, Boldrin, Michalak, Skoda

YEDEKLER: Boğaçhan, Orhan, Kemal, Diomande, Atakan, Tunay, Engin, Burak, Alberk, Mithat, Nadir

Rizespor 3-4 Trabzonspor

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