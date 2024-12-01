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Rizespor 3-0 Kayserispor (Maç özeti)

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#Süper Lig#Rizespor#Kayserispor
Rizespor 3-0 Kayserispor (Maç özeti)
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2024 17:50

Trendyol Süper Lig 14. hafta maçında Rizespor evinde Kayserispor'u 3-0 mağlup etti ve galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

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Trendyol Süper Lig 14. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Didi Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Rizespor'un gollerini 41. dakikada Emrecan Bulut, 71 ve 81. dakikalarda Ali Sowe kaydetti.

Kayserispor'da Bahoken 75. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla galibiyet serisini 3 maça çıkaran Rizespor puanını 19'a yükseltti. Bu sezonda deplasman galibiyeti bulunmayan Kayserispor ise 12 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yaklaşan Varesanovic’in ceza sahasına girmeden yaptığı ortasında topa kafa ile vuran Sowe’un şutunda kaleci Onurcan topu yumruklayarak tehlikeyi uzaklaştırdı.
32. dakikada sağ kanattan gelişen Rizespor atağında Rachid Ghezzal’ın yaptığı ortada kafa vuruşunu gerçekleştiren Emrecan Bulut’tun şutunda top auta çıktı.
41. dakikada Olawoyin'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Emrecan Bulut’un vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

71. dakikada sağ kanattan Muhammet Taha Şahin'in ortasında Ali Sowe'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0
81. dakikada yeniden sağ kanattan son çizgiye inen Muhammet Taha Şahin'in pasında Ali Sowe, kafayla topu ağlara gönderdi. 3-0

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#Süper Lig#Rizespor#Kayserispor

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