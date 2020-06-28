Rizespor 2-2 Denizlispor | Maçın özeti ve golleri

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Rizespor ile Denizlispor, Didi Stadı'nda karşılaştı. Mücadele 2-2 sona erdi. Denizlispor'un gollerini 20. dakikada Oscar Estupinan ve 30. dakikada Ivanildo Fernandes kendi kalesine atarken Denizlispor'un geri dönüş sayılarını 40. dakikada Milan Skoda ve 71. dakikada Boldrin kaydetti.

Bu sonucun ardından Rizespor 29, Denizlispor 32 puana yükseldi.

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Tarık, Talbi, Melnjak, Moroziuk, Ivanildo, Diomande, Tunay Torun, Boldrin, Vetrih, Samudio, Skoda

Yukatel Denizlispor: Tolgahan, Lopes, Mustafa, Ben Youssef, Bergdich, Murawski, Kibong, Aissati, Özgür, Rodallega, Oscar









MAÇTAN DAKİKALAR

19. dakikada sol çaprazdan kazanılan faul atışında, Aissati'nin vuruşunda kaleci Tarık Çetin topu kornere çeldi.

20. dakikada sağ taraftan Özgür Çek'in ortasında, Morizuk'un kafa ile sektirdiği topa arka direkte Estupinan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1

28. dakikada Samudio ile paslaşan Tunay Torun'un ceza yayı üzerinden vuruşunda üsten auta çıktı.

30. dakikada sağ taraftan ceza sahası içerisine yapılan sert ortada, Çaykur Rizespor defansında Fernandes ters kafa vuruşu ile topu kendi filelerine gönderdi: 0-2

41. dakikada ev sahibi ekip farkı bire indirdi. Moroziuk'un sağdan ceza sahası içerisine ortasında, penaltı noktasında Skoda'nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2

47. dakikada sol taraftan ceza sahası içerisine giren Samudio'nun pasında, bekletmeden Boldrin'in vuruşunda top az farkla üsten auta çıktı.

49. dakikada Boldrin'in ceza sahası içerisine aşırtma pasında Tunay Torun'un kafa ile kontrol ettikten sonra röveşata vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Tolgahan Acar'da kaldı.

52. dakikada Vetrih'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Skoda'nın uzanarak yerden kafa vuruşunda kaleci Tolgahan Acar, yatarak topu kontrol etti.

71. dakikada ev sahibi ekip beraberliği sağladı. Sağ kanatta topla buluşan Boldrin, üç kişiden kurtulduktan sonra ceza yayı üzerinden vuruşunda, defansta Ben Youssef'e çarpan meşin yuvarlak kaleci Tolgahan Acar'ı yanıltarak filelere gitti: 2-2

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