×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları, Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Rizespor 2-1 Antalyaspor (Süper Lig maçı)

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Rizespor#Antalyaspor
Rizespor 2-1 Antalyaspor (Süper Lig maçı)
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 22:01

Çaykur Rizespor, Süper Lig 8. haftasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek 5 maçlık puan hasretine son verdi.

Haberin Devamı

Çaykur Rizespor ile Antalyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 2-1 kazanan Çaykur Rizespor, 5 maç sonra puan kazandı.

Ev sahibi takım, 38. dakikada Jurecka ile öne geçerken 44. dakikada Alikulov'un golüyle farkı 2'e çıkardı.

Karşılaşmanın skorunu belirleyen gol ise 87. dakikada Gaich'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte 5 maçlık puan hasretine son veren Rizespor'un puanı 7'ye yükseldi. Antalyaspor ise 8 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

29. dakikada sol kanattan Güray'ın ortasında ceza sahası içinde Veysel'in kafa vuruşunda top direkten döndü. Devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

34. dakikada sol kanatta topla buluşan Varesanovic ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top savunmaya çarparak kornere çıktı.

38. dakikada Taha Şahin'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Jurecka'nin kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0

Haberin Devamı

45. dakikada sağ kanattan Hadziahmetovic'in kullandığı köşe atışında Alikulov kafayla topu ağlara gönderdi. 2-0

72. dakikada sağ kanattan Mithat'ın ceza sahasına ortasında Zeqiri’nin vuruşunda savunma topu kornere çeldi.

88. dakikada sağ kanattan Mert’in pasında Gaich'in şutu savunmadan döndü. Dönen topla yeniden buluşan Gaich meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Grbic, Halil İbrahim, Aliqulov, Mocsi, Taha, Hadziahmetovic, Papanikolau, Varesanovic, Akintola, Emrecan, Jurecka.

Antalyaspor: Kenan, Güray, Thalisson, Veysel, Mert, Petrusenko, Kaluzunski, Larsson, Djenepo, Townsend, Samudio.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Rizespor#Antalyaspor

BAKMADAN GEÇME!