Rizespor 2-1 Antalyaspor (Süper Lig maçı)

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Çaykur Rizespor ile Antalyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi 2-1 kazanan Çaykur Rizespor, 5 maç sonra puan kazandı.
Ev sahibi takım, 38. dakikada Jurecka ile öne geçerken 44. dakikada Alikulov'un golüyle farkı 2'e çıkardı.
Karşılaşmanın skorunu belirleyen gol ise 87. dakikada Gaich'ten geldi.
Bu sonuçla birlikte 5 maçlık puan hasretine son veren Rizespor'un puanı 7'ye yükseldi. Antalyaspor ise 8 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
29. dakikada sol kanattan Güray'ın ortasında ceza sahası içinde Veysel'in kafa vuruşunda top direkten döndü. Devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
34. dakikada sol kanatta topla buluşan Varesanovic ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top savunmaya çarparak kornere çıktı.
38. dakikada Taha Şahin'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Jurecka'nin kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0
45. dakikada sağ kanattan Hadziahmetovic'in kullandığı köşe atışında Alikulov kafayla topu ağlara gönderdi. 2-0
72. dakikada sağ kanattan Mithat'ın ceza sahasına ortasında Zeqiri’nin vuruşunda savunma topu kornere çeldi.
88. dakikada sağ kanattan Mert’in pasında Gaich'in şutu savunmadan döndü. Dönen topla yeniden buluşan Gaich meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1
İLK 11'LER
Çaykur Rizespor: Grbic, Halil İbrahim, Aliqulov, Mocsi, Taha, Hadziahmetovic, Papanikolau, Varesanovic, Akintola, Emrecan, Jurecka.
Antalyaspor: Kenan, Güray, Thalisson, Veysel, Mert, Petrusenko, Kaluzunski, Larsson, Djenepo, Townsend, Samudio.