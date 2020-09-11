Rizespor 1-2 Fenerbahçe /MAÇIN ÖZETİ VE GOLLERİ

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Süper Lig'in açılış maçında Rizespor ile Fenerbahçe Çaykur Didi Stadı'nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe maçı 2-1 kazandı. Sarı-lacivertli takımın gollerini 76. dakikada Gökhan Gönül ve 87. dakikada penaltıdan Jose Sosa attı. Rizespor'un tek golünü 60. dakikada Milan Skoda kaydetti.

Fenerbahçe'de Caner Erkin 32. dakikada kullandığı penaltıda kaleci Gökhan'ı geçemedi.

Bu sonuçla Fenerbahçe Süper Lig'e galibiyetle başladı. Rizespor ise ilk haftayı puansız kapattı.

RİZESPOR 1-2 FENERBAHÇE

İlk yarı sonucu: 0-0

GOL: 60' Milan Skoda, 76' Gökhan Gönül, 87' Jose Sosa (P)

İLK 11'LER

Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Chatziisaias, Selim, Melnjak, Boldrin, Abdullah, Vetrih, Samudio, Baiano, Skoda

Yedekler: Zafer, Orhan, Burak, Yasin, Alberk, Nadir, Michalak, Tunay, Kemal, Remy

Fenerbahçe: Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Zanka, Caner, Tolga, Gustavo, Ferdi, Thiam, Deniz, Frey

Yedekler: Harun, Lemos, Sosa, Ozan, Rodrigues, Valencia, Dirar, Sadık, Jailson, Sinan

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

1' Fenerbahçe maça 4-2-3-1, Rizespor ise 4-3-3 dizilişiyle başladı

9' Boldrin'in sağdan kullandığı serbest vuruşta kale sahasında Samudio'nun kafa vuruşunu Altay çizgiden çıkardı. Ofsayt bayrağı da havada

11' Caner Erkin'in soldan ortasında Serdar arka direkte kafayı vurdu, kaleci Gökhan bu kez golü önleyen taraf oldu.

17' Frey'in sağdan ortasında Thiam'ın vuruşu yan ağlarda kaldı.

25' Fenerbahçe yine gole yaklaştı! Sağdan sıfıra inen Frey'in pasında Deniz Türüç sağ ayağıyla sert vurdu, Gökhan gole izin vermedi.

31' Fenerbahçe penaltı kazandı! Deniz Türüç'ün sağdan ortasında Vetrih'e çarpan top sonrası itirazlar oldu. Hakem Arda Kardeşler VAR'da izleyip penaltıyı verdi.

32' Caner Erkin'in kullandığı penaltıyı kaleci Gökhan kurtardı!

35' Rizespor da net bir pozisyon harcadı! Boldrin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda çalım denedi, soluna çekip yaptığı vuruşta Altay gole izin vermedi.

40' Rizespor hızlı atağında Boldrin'i faulle durduran Ferdi sarı kart gördü

42' Samudio'nun savunma arkasına gönderdiği ara pasına Boldrin hareketlendi, ama kalesini zamanında terk eden Altay tehlikeyi uzaklaştırdı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı

47' Fenerbahçe 2. yarıya hızlı başladı! Gökhan Gönül'ün sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında Deniz Türüç gelişine vurdu, şutu kaleci Gökhan Akkan'ın kucağında kaldı.

49' Baiano'nun sağdan ortasında Samudio ters kanatta topu önüne aldı ve içeri çevirdi, Skoda'yı geçen top Altay'da kaldı.

54' Fenerbahçe'de Enner Valencia, Mame Thiam'ın yerine oyuna girdi

57' Rizespor gole yaklaştı! Kullanılan köşe vuruşunda Samudio'nun kafa vuruşunu Altay çıkardı, dönen topu Abdullah kafayla kaleye yolladı, top üst direkten dışarı çıktı

60' GOL! Melnjak'ın sol kanattan yaptığı ortasyaa ceza sahasında çok iyi yükselen Skoda'nın yaptığı kafa vuruşu Altay'ın bakışları arasında ağlarla buluştu.

64' Fenerbahçe'de Ferdi'nin yerine Sinan, Deniz Türüç'ün yerine Ozan Tufan oyunda.

74' Caner Erkin'in sağdan ortasında kale sahasına inen topa Valencia dokunamadı. Aut.

76' GOL! Fenerbahçe Gökhan Gönül ile eşitliği buldu! Caner'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda Gökhan ön direkte kafayı vurdu, kaleci Gökhan topu çıkarmak istedi ancak meşin yuvarlak çizgiyi geçmişti.

80' Rizespor'da Skoda'nın yerine Loic Remy oyuna girdi

87' GOL! Enner Valencia, Mykola Morozyuk'un faulüyle ceza sahasında yere kaldı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Jose Sosa skoru 2-1'e getirdi!

Maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı

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