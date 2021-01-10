Rizespor 1-1 Denizlispor (Maç özeti ve golleri)

Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor ile Denizlispor karşılaştı. Karşılaşma uzatma dakikalarında ev sahibi takımın attığı golle 1-1 sona erdi.

Denizlispor'un golü 9. dakikada Hugo Rodallega'dan gelirken Çaykur Rizespor'a puanı getiren gol 90+3'te Kemal Rüzgar'dan geldi.

Bu sonucun ardından Rizespor 21, Denizlispor ise 14 puana çıktı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada ceza sahasında topla buluşan Rodallega’nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan’dan döndü. Dönen topu takip eden Rodallega sağ çaprazdan sert bir vuruşla takımını öne geçirdi. 0-1

32. dakikada Angelo Sagal’ın ceza sahası dışı sol çaprazdan vuruşunda Kaleci Gökhan topu kornere çeldi.

44. dakikada Moroziuk’un ortasında kafa vuruşunu gerçekleştiren Skoda topu auta attı.

ÇAYKUR RİZESPOR - DENİZLİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayan maçı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. Karşılaşma beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanıyor.

Ligde 13 puan ve averajla 19. sırada bulunan Yukatel Denizlispor, galip gelemediği son 3 maçta 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Yeşil-siyahlı ekibin rakibi Çaykur Rizespor, 20 puanla 12. durumda yer alıyor. Denizlispor'da Sakıb Aytaç, Özgür Çek, Neven Subotic, Mustafa Yumlu ve Fade Varela'nın sakatlıkları bulunuyor.

Çaykur Rizespor'la 23. randevu

Süper Lig'de rakibiyle daha önce 22 maça çıkan Yukatel Denizlispor, bu müsabakalarda 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Rakip filelere 33 gol atıp, kalesinde 22 gol gören yeşil-siyahlı ekip, deplasmanda çıktığı 11 karşılaşmada ise sahadan 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgiyle ayrıldı.

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