Rizespor 1-1 Beşiktaş (Maç özeti)

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Trendyol Süper Lig 18. hafta maçında Rizespor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

Rizespor'un golünü 38. dakikada Gedson Fernandes kendi kalesine atarken Beşiktaş'ın sayısını 45+3'te Ernest Muçi kaydetti.

Rizespor'un 90+3'te Jurecka ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

SON 9 MAÇTA 1 GALİBİYET

Ligde son 9 maçta yalnızca Fenerbahçe'yi yenebilen, 4 mağlubiyet ve 4 beraberlik alan Beşiktaş puanını 27'ye yükseltti.

Beşiktaş kalesinde çok sayıda gol pozisyonu bulan ancak Mert Günok'u geçemeyerek galibiyet hasretini 4 maça çıkaran Rizespor ise puanını 21 yaptı.

RİZESPOR 1-1 BEŞİKTAŞ

GOL: 38' Gedson Fernandes (k.k.), 45+3' Muçi

İlk yarı sonucu: 1-1

İLK 11'LER

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RİZESPOR: Tarık, Taha, Mocsi, Alikulov, Mithat, Hadziahmetovic, Olawoyin, Varesanovic, Akintola, Ghezzal, Ali Sowe

BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Tayyip Talha, Uduokhai, Zaynutdinov, Al Musrati, Salih, Gedson Fernandes, Muçi, Rafa Silva, Immobile

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada ceza sahası dışında topu kapan Varesanovic, pasında ceza sahası içinde Ali Sowe'yi buldu. Sowe'nin vuruşunda kaleci Mert Günok'tan seken top kornere gitti.

6. dakikada sol kanattan Akintola'nın içeri çevirdiği pasta Hadziahmetovic'in şutunu Zaynutdinov kafayla uzaklaştırdı. Atağın devamında sağ kanatta topla buluşan Taha Şahin'in verdiği pasta Ghezzal'ın vuruşu yandan auta gitti.

15. dakikada sol kanatta topu kazanan Akintola, ceza sahası içinde Ali Sowe'yi buldu, bu oyuncunun şutunu Mert Günok kurtardı. Dönen topta boş pozisyondan Varesanovic topu üstten auta attı.

18. dakikada Ghezzal'ın ceza sahası içine derinlemesine pasında topla buluşan Ali Sowe'nin yerden vuruşunda kaleci Mert Günok başarılı olarak topu uzaklaştırdı.

34. dakikada Olawoyin'in ceza sahasına yolladığı pasta Tayyip Talha topu uzaklaştıramadı. Seken topu önünde bulan Varesanovic'in vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

38. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Orta alanda kazanılan serbest vuruşta Hadziahmetovic ceza sahası içinde Alikulov'u gördü. Alikulov'un kafa vuruşunda Gedson Fernandes'ten seken topu tekrar önünde bulan Alikulov sert vurdu. Kaleci Mert Günok'tan seken top, Gedson Fernandes'e çarparak ağlarla buluştu. 1-0.

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45+3 Beşiktaş beraberliği yakaladı. Orta sahada topu kapan Ernest Muçi, driplingle ceza sahasına girerken yaptığı sert vuruşta kaleci Tarık Çetin'in sağından meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-1.

65. dakikada Ghezzal'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Alikulov'un vuruşunda kaleci Mert Günok köşeye giden topu çelmeyi başardı. Pozisyonun devamında Beşiktaş savunması topu taca uzaklaştırdı.

79. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Rafa Silva topu ceza sahasına yolladı, Semih Kılıçsoy'un yaptığı yarım vole şutu, kaleci Tarık Çetin kornere çeldi.

89. dakikada ceza sahasına sokulan Emrecan Bulut'un şutu defansa çarparak Ghezzal'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan yaptığı plase vuruş az farkla kalenin sağından auta gitti.

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