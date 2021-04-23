Rize'nin istikrar abidesi, Süper Lig'in gözdesi; Konrad Michalak

Sezona Stjepan Tomas ile başlayan, ardından Gaziantep FK ile yolları ayrılan Marius Sumudica'yı göreve getiren Çaykur Rizespor'da son olarak göreve gelen Bülent Uygun, mevcut kadroyu verimli şekilde kullanarak 7 maçlık periyotta 4 galibiyet elde etti. Bu süreçte TT Arena'da Galatasaray'ı 4-3'lük skorla mağlup eden Karadeniz ekibi son iki karşılaşmadan da galip ayrıldı.

4 kez penaltı aldırdı

Geçtiğimiz sezon Ankaragücü'ndeki performansıyla göz dolduran ve bu sezon başı Çaykur Rizespor'a transfer olan Konrad Michalak, Bülent Uygun'un göreve gelmesiyle birlikte şahlanan Karadeniz ekibinin kilit rol oyuncularından biri oldu. Adam eksiltme özelliğiyle dikkat çeken 23 yaşında genç yıldız, bu sezon Rizespor'da 4 kez ile 'En fazla penaltı aldıran oyuncu' oldu.

İstikrarlı performansıyla dikkat çeken ve bu sezon forma giydiği 28 maçta 3 gol, 6 asistle iyi bir performans yakalayan Polonyalı orta saha, son olarak Çaykur Rizespor'un 2-0 yenik duruma düşüp 5-3 kazandığı Konyaspor maçında fileleri sarstı.

Samudio, Michalak, Gökhan ve Moroziuk...

Rizespor'un Paraguaylı hücum oyuncusu Brain Samudio, bu sezon 33 maçta görev alırken bu oyuncuyu 28 maç ile Konrad Michalak, Gökhan Akkan ve Mykola Moroziuk takip etti.

Süper Lig kulüpleri de pusuda

Rusya Premier Lig kulübü Akhmat Grozny’den transfer edilen ve satın alma opsiyonu ile birlikte bir sezonluğuna kiralanan Michalak'ın opsiyonu 1 Mayıs itibarıyla sona erecek. Polonyalı futbolcuyla ilgili ilk söz hakkı Rizespor'da bulunuyor. Karadeniz ekibinin bu opsiyonu kullanmaması durumunda Süper Lig'den birçok takımın hamle yapacağı belirtiliyor. Akhmat Grozny bu durumda Türk kulüplerinin radarındaki oyuncu için masadaki diğer teklifleri değerlendirecek.

Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri ise 1.3 milyon euro...

Polonya'da kupalar kazandı

2019 yılında Polonya U21 takımı formasını 14 kez giyen Konrad Michalak, kariyerinde Legia Varşova ile lig şampiyonluğu yaşarken , 2018/19 sezonunda Lechia Gdansk takımıyla Polonya Kupası'nı da kaldırdı.

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