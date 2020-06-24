Rıza Kayaalp kimdir nereli kaç yaşında? Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Müşaviri Rıza Kayaalp oldu

Rıza Kayaalp, Yozgat'ın Kavurgalı Köyünde 10 Ekim 1989 tarihinde dünyaya geldi. İlkokul eğitiminin ardından Yozgat Güreş Eğitim Merkezi'nde güreşe başladı. Aksaray Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi ve Ankara ASKİ Spor Kulübü sporcusudur. Rıza Kayaalp 1.85 m. boyunda ve 110 kg. ağırlığındadır.



Başarıları

- Pekin'de yapılan 2007 Dünya Gençler Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı.



- 2008 Yaz Olimpiyatları'nda birinci turu bay geçen Kayaalp, 2. turda Litvanyalı rakibi Mindaugas Mizgaitis'le olan müsabakasından 3-1 yenik ayrılarak Olimpiyat Oyunları'na veda etti.



- Pescara'daki 2009 Akdeniz Oyunları'nda grekoromen stil 120 kg.da Akdeniz Şampiyonu oldu.



- Tiflis'te yapılan 2009 Gençler Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda birinci oldu.



- Ankara'da düzenlenen 2009 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda, grekoromen stil 120 kg.da Dünya Gençler Şampiyonu oldu.

- Herning'de düzenlenen 2009 Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalyayla Türkiye'ye döndü.



- 28. Uluslararası Vehbi Emre Grekoromen Güreş Turnuvası'nda 110 kg'da altın madalya kazandı.



- İstanbul'da düzenlenen 2011 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 120 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.



- Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta düzenlenen 2012 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 120 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.



- 2012 yazında yapılan Londra Yaz Olimpiyatlarında 120 kiloda bronz madalyanın sahibi olarak Türkiye'nin olimpiyatlardaki ilk madalyasını kazandı.



- 2013 yılı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 120 kiloda Rıza Kayaalp altın madalya kazandı.



- 2013 yılı Akdeniz Oyunlarında grekoromen stil 120 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.