Rıza Kayaalp kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Rıza Kayaalp'ın biyografisi

Rıza Kayaalp 10 Ekim 1989 tarihinde Yozgat’ın Kavurgalı köyünde dünyaya geldi. İlkokul eğitiminin ardından 2000 yılında Yozgat Güreş Eğitim Merkezi’nde (GEM) Aydın Dal, Mustafa Doğan ve Mustafa Başer gözetiminde Grekoromen Stilde güreşe başladı.



İlk uluslararası madalyasını Yıldızlar kategorisinde 2005 Yılında Arnavutluk Tiran şehrinde 100 kiloda tüm rakiplerini yenerek Yıldızlar Avrupa Şampiyonu olarak kazandı. Aynı yıl Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübüne transfer olarak Olimpiyat Şampiyonu olan Mehmet Akif Pirim’in gözetimde hem sporda hem de eğitim alanında hızla basamakları tırmanan Kayaalp, 2006 yılında liseden mezun olduktan sonra, Aksaray Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu kazanarak bu okuldan da mezun oldu.



İlk Uluslar arası madalyasını Yozgat GEM’de alan Kayaalp, Lise yıllarında ASKİ Güreş kulübüne transfer oldu. ASKİ’de, Teknik direktörlük yapan Mehmet Akif Pirim’in elinde yetişti. Çocukluğundan beri güreşin içinde büyüyen Kayaalp, Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonalarında sayısız madalya aldı. Dünya Güreş Birliği tarafından dünyanın en iyi güreşçisi seçildi.



Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde düzenlenen 2016 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda grekoromen stil 130 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu.