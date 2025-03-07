Rıza Kayaalp: 'Benimle neden uğraşıyorlar!'

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Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Anti-Doping Birimi (ADD), milli güreşçi Rıza Kayaalp’e, 28 Mayıs 2024’te alınan numunesinde “Trimetazidine” adlı yasaklı madde tespit edildiği için 4 yıl men cezası verdi. Karara göre Kayaalp, cezanın başlangıç tarihi olan 1 Temmuz 2024 olmak üzere 30 Haziran 2028’e kadar spor müsabakalarından men edildi. Ayrıca numunenin alındığı 28 Mayıs 2024’ten itibaren elde ettiği tüm sonuçları geçersiz sayıldı.

Kulak çınlaması ve baş dönmesi

Rıza Kayaalp, olimpiyatlara katılamamasına sebep olan geçici ceza sonrası yaptığı açıklamada, kulak çınlaması ve baş dönmesi şikayetleri üzerine kendisine acil müdahale edildiğini, yasaklı doping maddelerinin kan dolaşımına bu şekilde girdiğini iddia etmişti. Önceki gün, “Trimetazidine” adlı yasaklı madde tespit edildiği gerekçesiyle 4 yıl ceza verildiği ortaya çıkan şampiyon güreşçi, konu ile ilgili olarak DHA’ya yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

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Spor hekimine danışarak ilaç aldım

“Ben aslında güreşi bıraktım ama birileri benimle uğraşıyor. Kampta sakatlıktan dolayı ağrılarımı dindirmek için kullandığım bir ilaç. Tedavi sürecinde bana yazılan reçeteyi spor hekimime yazılı ve sözlü danışarak kullandım. Temiz spor kariyerimin maruz kaldığı bu mağduriyet için hukuk mücadelemize başlamış bulunmaktayız. Sona geldiğim kariyerimde neden benimle uğraşıyorlar anlamadım.”