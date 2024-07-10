Rıza Kayaalp 2024 Paris Yaz Olimpiyatları’nda yok

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Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, doping numunesinin pozitif çıkması nedeniyle geçici olarak müsabakalardan men edildiği için 2024 Paris Yaz Olimpiyatları’nda ay yıldızlı formayı giyemeyecek. Paris 2024’te Kayaalp’in yerine grekoromen güreşte 130 kiloda Hamza Bakır yer alacak. 3 Olimpiyat, 10 Dünya ve 14 Avrupa madalyası bulunan Kayaalp, yaptığı açıklamada, şiddetli kulak çınlaması, baş dönmesi ve baş ağrısı şikayetleri nedeniyle spor hekimi kontrolünde aldığı bir ilaç yüzünden men edildiğini söyledi. Kayaalp’in kulübü ASKi Spor’un başkanı Yüksel Arslan da “Mesleki bir hata neticesinde temiz spor kariyeri lekelenmek istenen sporcumuzun her şekilde yanındayız” dedi.