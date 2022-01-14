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Rıza Çalımbay’ın Trabzonspor karnesi

#Sivasspor#Rıza Çalımbay#Trabzonspor
Rıza Çalımbay’ın Trabzonspor karnesi

Lider Trabzonspor’u konuk edecek olan DG Sivasspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, bordo-mavili ekibe karşı kariyerinde 10 farklı takımla çıktığı 33 maçta sadece 11 galibiyet sevinci yaşadı.

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Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında yarın Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor’da tecrübeli teknik adam Rıza Çalımbay’ın, rakibine karşı şansı tutmuyor.

Çalımbay, kariyerinde 10 farklı takımın başında Trabzonspor’a karşı mücadele etti.

Deneyimli çalıştırıcı Denizli, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Ankaraspor, Eskişehirspor, Mersin İdman Yurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor ve Sivasspor ile Trabzon’a karşı çıktığı 33 resmi maçın sadece 11’ini kazanabildi. Bu maçlarda bordo-mavililer, Çalımbay’ın takımlarına karşı 17 galibiyet elde ederken, 5 maç ise beraberlikle sona erdi.

Çalımbay’ın Trabzon ile 34. randevusu

Teknik direktör Çalımbay, yarın kariyerinde Trabzonspor’a karşı 34. randevusuna çıkacak. 29 puanla 8. sırada yer alan Sivasspor, 49 puanla lider konumunda olan Trabzonspor’u mağlup edip, galibiyet serisi başlatmak istiyor.

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