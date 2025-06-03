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Rıza Çalımbay'ın kabus sezonu: Hem Hatayspor hem de Sivasspor küme düştü...

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#Rıza Çalımbay#Süper Lig#Sivasspor
Rıza Çalımbayın kabus sezonu: Hem Hatayspor hem de Sivasspor küme düştü...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2025 19:02

Rıza Çalımbay'ın unutmak isteyeceği bir Süper Lig sezonu geride kaldı. Tecrübeli teknik adamın sezon içerisinde görev aldığı hem Hatayspor hem de Sivasspor, küme düştü.

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Bu sezon Trendyol Süper Lig'de Rıza Çalımbay, adeta kâbus gibi bir yılı arkasında bıraktı. Tecrübeli teknik adamının sezon içerisinde görev aldığı iki kulüpte ligde tutunmayı başaramadı.

HEM HATAYSPOR HEM DE SİVASSPOR KÜME DÜŞTÜ

9 Eylül 2024 tarihinde Hatayspor teknik direktörlüğüne getirilen Rıza Çalımbay, istenilen sonuçları elde edemeyince 24 Aralık 2024'te görevinden ayrılmıştı.

Daha sonra verdiği 3 aylık boşluğun ardından Sivasspor'a 3. kez geri dönen Çalımbay, ligde tutunmayı başaramadı.

Sezon sona erdiğinde ise Murat Şahin yönetimindeki Hatayspor, 26 puanla küme düştü.

Böylelikle Çalımbay'ın bir sezon içinde görev yaptığı iki takımda küme düşmüş oldu.

VEDA ETTİ

Sezon sonu itibarıyla sözleşmesi sona eren Teknik Direktör Rıza Çalımbay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sivasspor'a veda ederek yeni sezonda başarılar diledi.

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#Rıza Çalımbay#Süper Lig#Sivasspor

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