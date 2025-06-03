Rıza Çalımbay'ın kabus sezonu: Hem Hatayspor hem de Sivasspor küme düştü...

Haberin Devamı

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de Rıza Çalımbay, adeta kâbus gibi bir yılı arkasında bıraktı. Tecrübeli teknik adamının sezon içerisinde görev aldığı iki kulüpte ligde tutunmayı başaramadı.

HEM HATAYSPOR HEM DE SİVASSPOR KÜME DÜŞTÜ

9 Eylül 2024 tarihinde Hatayspor teknik direktörlüğüne getirilen Rıza Çalımbay, istenilen sonuçları elde edemeyince 24 Aralık 2024'te görevinden ayrılmıştı.

Daha sonra verdiği 3 aylık boşluğun ardından Sivasspor'a 3. kez geri dönen Çalımbay, ligde tutunmayı başaramadı.

Sezon sona erdiğinde ise Murat Şahin yönetimindeki Hatayspor, 26 puanla küme düştü.

Böylelikle Çalımbay'ın bir sezon içinde görev yaptığı iki takımda küme düşmüş oldu.

VEDA ETTİ

Sezon sonu itibarıyla sözleşmesi sona eren Teknik Direktör Rıza Çalımbay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sivasspor'a veda ederek yeni sezonda başarılar diledi.