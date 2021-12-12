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Rıza Çalımbay'ın Galatasaray karnesi

#Sivasspor#Rıza Çalımbay#Galatasaray
Rıza Çalımbayın Galatasaray karnesi

Galatasaray’ı konuk edecek olan Sivasspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, sarı-kırmızılı ekibe karşı kariyerinde 12 farklı takımla çıktığı 33 maçta sadece 7 galibiyet sevinci yaşadı.

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Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında yarın Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor’da tecrübeli teknik adam Rıza Çalımbay’ın, rakibine karşı şansı tutmuyor.

Çalımbay, kariyerinde 12 farklı takımın başında Galatasaray’a karşı mücadele etti.

Deneyimli çalıştırıcı Göztepe, Denizli, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Ankaraspor, Eskişehirspor, Mersin İdman Yurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor ve Sivasspor ile Galatasaray’a karşı çıktığı 33 resmi maçın sadece 7’sini kazanabildi.

Bu maçlarda sarı-kırmızılılar, Çalımbay’ın takımlarına karşı 19 galibiyet elde ederken, 7 maç ise beraberlikle sona erdi.

Çalımbay’ın 34. randevusu

Teknik direktör Çalımbay, yarın kariyerinde Galatasaray’a karşı 34. randevusuna çıkacak.

19 puanla 11. sırada yer alan Sivasspor, 23 puanla 7. sırada olan Galatasaray’ı mağlup edip, iki haftalık galibiyet serisini devam ettirmek istiyor.

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#Sivasspor#Rıza Çalımbay#Galatasaray

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