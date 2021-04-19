Rıza Çalımbay'ın Beşiktaş'a şansı tutmuyor

Futbolculuk döneminde Beşiktaş'ta sembol olan ve futbolseverlerce “Atom Karınca” olarak adlandırılan eski milli futbolcu Rıza Çalımbay, Süper Lig'de yarın siyah-beyazlı ekibe karşı 32. sınavına çıkacak.



Tecrübeli teknik adam, kariyerinde 11 farklı takımın başında Beşiktaş'a karşı mücadele verdi.



Çalımbay, teknik direktörlük yaptığı Göztepe, Denizlispor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Eskişehirspor, Sivasspor, Mersin İdmanyurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor ve Konyaspor ile Beşiktaş'a karşı çıktığı 31 resmi maçın sadece 5'inde sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.



Bu maçlarda siyah-beyazlılar Çalımbay'ın takımlarına karşı 18 galibiyet elde ederken, 8 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.



- Çalımbay yönetimindeki Sivasspor'un Beşiktaş'a karşı performansı



Sivasspor'u 2010-2011, 2011-2012 ve 2012-2013'ün ardından geçen sezon yeniden çalıştırmaya başlayan Çalımbay, kırmızı-beyazlı ekibin başında ligde Beşiktaş'a karşı 9 kez mücadele etti.



Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, Beşiktaş'ı 4 kez mağlup ederken, 4 defa sahadan mağlup ayrıldı, bir karşılaşma da berabere bitti.



Tecrübeli çalıştırıcı, Sivasspor ile farklı dönemlerde Beşiktaş'a karşı 9 maça çıkarken, Denizlispor ile 5, Eskişehirspor ile 4, Antalyaspor ile 3, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Mersin İdmanyurdu ile ikişer, Göztepe, MKE Ankaragücü, Konyaspor ve Trabzonspor ile birer kez siyah-beyazlı ekibe karşı mücadele verdi.



- Çalımbay'ın Beşiktaş'a karşı kazandığı maçlar



Rıza Çalımbay, Süper Lig'de Beşiktaş'a karşı Sivasspor'un başında 4, Kasımpaşa'nın başında ise 1 kez kazandı.



Bu mücadelelerde Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, rakibi Beşiktaş'ı 3-0, 2-1 ve iki kez de 1-0'lık skorlarla mağlup etti, Kasımpaşa ise Beşiktaş engelini 2-1'le geçmeyi başardı.



Çalımbay, Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a karşı tek sınavını Denizlispor'un başında verdi. Çalımbay'ın ekibi mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı.



- Beşiktaş'a karşı 32. maçına çıkacak



Rıza Çalımbay'ın, çalıştırdığı takımlardaki Beşiktaş'a karşı karnesi şöyle:

Beşiktaş 3-0 Sivasspor

Beşiktaş 1-2 Sivasspor

Sivasspor 3-0 Beşiktaş

Konyaspor 2-2 Beşiktaş

Trabzonspor 0-2 Beşiktaş

Beşiktaş 2-0 Antalyaspor

Antalyaspor 0-0 Beşiktaş

Beşiktaş 3-0 Antalyaspor

Kasımpaşa 2-1 Beşiktaş

Beşiktaş 3-3 Kasımpaşa

Beşiktaş 2-1 Mersin İ.Y

Mersin İ.Y 0-1 Beşiktaş

Beşiktaş 0-0 Çaykur Rizespor

Sivasspor 0-1 Beşiktaş

Beşiktaş 0-1 Sivasspor

Sivasspor 1-1 Beşiktaş

Beşiktaş 3-1 Sivasspor

Sivasspor 1-0 Beşiktaş

Beşiktaş 2-1 Sivasspor

Beşiktaş 3-2 Eskişehirspor

Eskişehirspor 0-1 Beşiktaş

Eskişehirspor 0-2 Beşiktaş

Beşiktaş 2-0 Eskişehirspor

Beşiktaş 2-0 Denizlispor

Beşiktaş 2-0 Denizlispor

Beşiktaş 2-2 Çaykur Rizespor

Ankaragücü 1-1 Beşiktaş

Denizlispor 1-2 Beşiktaş

Beşiktaş 2-2 Denizlispor

Denizlispor 0-1 Beşiktaş

Göztepe 0-6 Beşiktaş



- Çalımbay, Sergen Yalçın'a karşı üstün



Çalımbay'ın, Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'a karşı üstünlüğü bulunuyor.



Yalçın'ın takımlarına karşı 5'i ligde 1'i Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 maça çıkan Çalımbay, bu karşılaşmalarda 5 kez galibiyet sevinci yaşadı.

Süper Lig'de sezonun ilk devresinde Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğüyle sona eren karşılaşmada Yalçın, Çalımbay'a karşı tek galibiyetini elde etti.

Çalımbay ve Yalçın'ın takımlarının karşılaştığı maçlar şöyle:

Beşiktaş 3-0 Sivasspor*

Sivasspor* 4-0 Malatyaspor

Malatyaspor 1-3 Sivasspor*

Antalyaspor* 2-1 Kayserispor

Kasımpaşa* 2-1 Sivasspor

Sivasspor 1-2 Mersin İdman Yurdu*



*Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı takımlar.

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