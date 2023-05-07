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Rıza Çalımbay'dan Yatabare'ye sitem! "Takımı eksik bırakan arkadaşımız..."

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#Sivasspor#Rıza Çalımbay#Mustapha Yatabare
Rıza Çalımbaydan Yatabareye sitem Takımı eksik bırakan arkadaşımız...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2023 16:36

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 4-1 kaybettikleri Ümraniyespor maçının ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

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Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Ümraniyespor’a konuk olan Sivasspor, sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Bütün amacımız puan ve puanlar almaktı. Maalesef arkadaşımızın yapmaması gereken bir hareketle 10 kişi kaldık. Takımı eksik bırakan arkadaşımız maçın ön planına çıktı. Onlar daha hırslı, daha iyi mücadele ettiler. Öyle maçlarda takımı yalnız bırakmak yanlış bir şeydi. 10 kişi de bir şeyler yapmaya çalıştık. Bütün ofansif arkadaşları oynattık. Bugün şanssız günlerden biri yaşandı. Futbolda galibiyet, mağlubiyet hepsi olabilir. Mağlubiyet aldığımız için üzgünüz. Bu sezon bizim için baya yorucu oldu. Kalan maçlarımızı iyi şekilde bitirip ondan sonra bakacağız" ifadelerini kullandı.

Rıza Çalımbaydan Yatabareye sitem Takımı eksik bırakan arkadaşımız...

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#Sivasspor#Rıza Çalımbay#Mustapha Yatabare

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