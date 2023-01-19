Rıza Çalımbay'dan Uğur Çiftçi için yeni açıklama! Galatasaray ve Emre Taşdemir...

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Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Sivasspor, çalışmalarına başladı. Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Koşu ile başlayan idman, ısınma çalışmaları ile devam etti. Rıza Çalımbay da antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



TECO Karacabey Belediyespor ile oynadıkları ve 3-0 galip gelerek çeyrek finale kaldıkları Ziraat Türkiye Kupası mücadelesini değerlendiren Çalımbay, “Kupa maçı gayet iyi geçti. Rakibimizi çok ciddiye aldık. Gerçekten de çok iyi bir takım. Kendi liginde de gayet iyi durumda olan bir takım. Onun için maçın başından sonuna kadar oyun disiplinimiz çok mükemmeldi. Net bir galibiyet aldık, iyi de futbol oynadık. Bundan sonra bütün amacımız Antep maçından puan ve puanlar almak. İkinci yarı Antep maçıyla başlıyor. Tek düşüncemiz bu maç” şeklinde konuştu.



“1-2 transfer yapmaya çalışacağız”



1 veya 2 transfer yapacaklarını söyleyen Çalımbay, takımdaki 3 forvetin 3’ünün de sakat olduğuna vurgu yaptı. Çalımbay, “Dünya Kupası'nın arasında çok iyi başladık. Kasımpaşa’yla oynadık ve deplasmanda 3 puan aldık, geldik. Burada Galatasaray ile oynadık. Biraz sıkıntılı bir maçtı, gerçekten iyi oynadık. Konya maçı, oynadığımız en zor maçlardan birisiydi. Oradan da puanla döndük. Kayseri maçında çok eksiktik. Forvetlerimizin olmaması dezavantaj oldu bizim için. Şu ana kadar gayet iyi. Tabii ki ne kadar çabalasak da maalesef bazı şeylerde sıkıntı yaşıyoruz. Örneğin; kupa maçında 3 forvetimiz vardı, 3’ü de sakattı. Antep maçına da eksik gideceğiz. Çünkü Karol ve Leke’nin gelme şansı yok. Mustafa da sakatlıktan yeni çıktı. Ne kadar, ne verecek onu da bilemiyoruz. Bu ara sıkıntılıyız ama inşallah en kısa sürede takviyelerimiz de yapıldığı zaman alternatifimiz biraz daha olacak. Yönetim uğraşıyor, almaya çalışıyor. Devre arasında transfer yapmak kolay değil, çok zor. Biz de ekip olarak her yeri araştırdık. İnşallah 1-2 transfer yapmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.



“Ben insanları anlamıyorum”



'Galatasaray camiası, yaptığınız açıklamalara tepki gösteriyor. Neler söylemek istersiniz?' şeklindeki soruya Çalımbay, şu cevabı verdi: “Ben insanları anlamıyorum. Kötü de konuşmak istemiyorum bunu yapanlara karşı. Bizim Galatasaray ile ne işimiz var? Galatasaray takımıyla biz mükemmel bir maç yaptık. Bu maçın Galatasaray ile bir alakası yok ki. Sadece örnek verdiğimiz zaman şu takımla oynadık diyoruz. O kadar yani. Galatasaray ile ne alakası var maçın? Galatasaray da yenmeye çalıştı, biz de yenmeye çalıştık. İlk yarı Galatasaray çok iyiydi, ikinci yarı biz çok iyiydik. Mükemmel bir maç oldu. Benim en saygı duyduğum takımlardan bir tanesi. Yine böyle abartıyorlar. Niye benim söylemediğim veyahut gereksiz şeyleri konuşuyorlar maalesef anlayamıyorum. Orada Galatasaray’ın bir suçu yok ki. Hiç kimsenin bir suçu yok. Orada yapılan yanlış bize patladı. Yapacak bir şey yok. Benim orada en sevdiğim insanlardan bir tanesi Okan Buruk ve başkan. Çok severim. Öyle saygısızlık yapar mıyız? Bizim Galatasaray’la yaptığımız maç mükemmel bir lig maçıydı, yendiler bizi. Söyleyecek bir şey yok. Sadece bizim orada sayılmayan golümüz vardı o kadar. O da olsaydı belki 1 puan alırdık.”



“Yönetim de farkında”



Transfer çalışmaları ile ilgili ise Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, şöyle konuştu:



“Yönetim de farkında. Acil forvet lazım. Çünkü şu anda tek Mustafa var. Onun da durumunu bilmiyoruz. Giden Saba’nın yerine bir oyuncu almamız gerekiyor. Fırsatımız, imkanımız olursa belki 1 oyuncu daha alabiliriz. Onun dışında fazla bir şey istemiyorum.”



“Uğur’u bırakma şansımız yok”



Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Uğur Çiftçi'nin transferi hakkında son durumu anlatan Rıza Çalımbay, “Emre’nin adı geçti. Bizi istemeyeni zorla almamız mümkün değil. Emre de haklı olarak Galatasaray takımında oynuyor. Buradan bir yere gitmek istemeyebilir. 3 büyük takımdan bir tanesi. Onun için de bir şey diyemezsin oyuncuya ama sol bek almadan Uğur’u bırakma şansımız yok” cümlelerine yer verdi.



“Hedefimiz ikinci kez kupayı kazanmak”



Türkiye Kupası'nda bu sene de hedeflerinin final oynamak olduğunu aktaran tecrübeli çalıştırıcı, “Türkiye Kupası'nda hedefimiz ikinci kez kupayı kazanmak. İlk 8’e kaldığınız zaman 3 maç sonra final oynuyorsunuz. Bu sefer baktığınızda büyük takımların hemen hemen hepsi var. Onun için de zor geçecek. Bu sene bütün takımlar çok iyi. Kolay olmayacak. Bizim için en önemli şeylerden birisi mart ayında oynayacağımız Avrupa kupası maçı. Onun için ligde biraz iyi gitmemiz gerekiyor. Ligde biraz iyi gidersek rahatlamış oluyoruz. Rahatça o maçlara çıkabiliriz. Mart ayınca oynanacak maçı eğer geçersek çok büyük şeyler yapacağız. Ondan sonra zaten 2-3 tane maçımız kalacak. Onları da iyi bir şekilde bitirirsek orada da sürpriz yapabiliriz. Beni tek korkutan sakatlıklar” dedi.



“Onlar merak etmesinler”



Bir basın mensubunun, 'Son günlerde genç futbolculara şans vermediğiniz üzerine haberler ortaya çıkıyor' şeklindeki yorumuna Çalımbay, “Ben altyapıdan yetişmiş bir insanım. Onlar merak etmesinler. Onlar tam böyle kıvamına geldiği zaman, tam buraya alıştığı zaman Emre olsun, Sinan olsun hepsini çıkaracağız. Hiçbir sorun yok. Emre de Sinan da Mehmet de Kağan da şans alacak. Yeter ki bize oyuncu getirsinler” cevabını verdi.