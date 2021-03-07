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Futbol
Haber Giriş: 07.03.2021 - 21:59 | Son Güncelleme:

Rıza Çalımbay'dan Tyler Boyd'a eleştiri! "Ben de Beşiktaşlıyım..."

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Rıza Çalımbay'dan Tyler Boyd'a eleştiri! "Ben de Beşiktaşlıyım..."

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamayla oyuncusu Tyler Boyd'u eleştirdi.

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'la Sivasspor 2-2 berabere kalırken takımının ikinci golünü atan Tyler Boyd'un Beşiktaş'a yönelik söylediği sözler için hocasından eleştiri geldi.

Tyler Boyd'un "Bu skor Beşiktaş için de önemliydi" şeklindeki açıklamasını doğru bulmadığını belirten Rıza Çalımbay, "Tyler Boyd'un açıklamasını yeni öğrendim. Öyle söylemesi doğru değil. Ben de Beşiktaşlıyım, hiçbir zaman gizlemedim. Ancak profesyoneliz. Sorumluluklarımız var." diye konuştu.

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