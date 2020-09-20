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İHA
Haber Giriş: 20.09.2020 - 17:34 | Son Güncelleme:

Rıza Çalımbay’dan takıma 1 gün galibiyet izni!

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Rıza Çalımbay’dan takıma 1 gün galibiyet izni!
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Süper Lig’in 2. haftasını BB Erzurumspor galibiyeti ile kapatan DG Sivasspor’da futbolculara bir gün izin verildi.

2020-2021 Süper Lig Sezonu’nun ikinci hafta maçında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u; Arouna Kone ve Max Gradel’in golleriyle 2-1 mağlup eden Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, futbolculara bir gün izin verildi.

Kırmızı-beyazlı ekip 22 Eylül Salı günü saat 17.00’de Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla ligin üçüncü haftasında sahasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başlayacak.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: İki tarafta da sıkıntı yaşarız
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: 'İki tarafta da sıkıntı yaşarız'

Sivasspor ile MKE Ankaragücü 27 Eylül Pazar günü saat 16.00’da Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak.

 

Rıza Çalımbay’dan takıma 1 gün galibiyet izni

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