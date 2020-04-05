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GeriFutbol Rıza Çalımbay’dan Süleyman Seba paylaşımı
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Futbol
İHA
Haber Giriş: 05.04.2020 - 15:01,Son Güncelleme:/

Rıza Çalımbay’dan Süleyman Seba paylaşımı

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Rıza Çalımbay’dan Süleyman Seba paylaşımı
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Futbol hayatı boyunca yalnızca Beşiktaş forması giyen Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süleyman Seba’nın 94. yaş gününü sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kutladı.

Süleyman Seba döneminin efsane kaptanlarından Rıza Çalımbay, Süleyman Seba ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak altına şu notu düştü:

“Süleyman Seba’yı 94. yaş gününde saygıyla ve minnetle anıyorum. İyi ki doğdun, her zaman kalbimizdesin... #SüleymanSeba.”

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