2024-2025 sezonunda ligin 27. Haftasında 3. Sivasspor dönemine başlayan Rıza Çalımbay, Sivasspor’un küme düşmesiyle ilgili düşüncelerini paylaştı. Daha önceki başarılarına değinen Çalımbay’dan Beşiktaş ile ilgili bir itiraf geldi. İşte Rıza Çalımbay’ın röportajı…

- Spor Arena'dan herkese merhaba Süper Lig’in efsane teknik direktörlerinden Rıza Çalımbay özel röportaj konuğumuz.

- Hocam röportajımızı kabul ettiğiniz ve bizi evinizde konuk ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Hoş geldiniz. Her zaman bekleriz.

- Teşekkürler. Nasılsınız?

İyiyim teşekkür ederim sağ olun.

- Daha önce 2 kez çalıştırdığınız Sivasspor'un başına bu sezon ligin 27. haftasında yeniden geldiniz. Ancak bu sezon işler istediğiniz gibi gitmedi pek. Sizde ayrılık kararı aldınız. Bu kararın arka planını öğrenebilir miyim?

Sivasspor benim için tabii ki çok önemli. Sivaslıyım kendim ve bundan önce de orada çok büyük başarılar yaptık. Üç sene üst üste Avrupa’ya gittik, Türkiye Kupası’nı aldık Hiçbir Anadolu takımı üst üste Avrupa’ya gitmemiş. Biz onları da gerçekleştirdik. Bu sefer gittiğimizde biz geç gittik. Biz ne takım yapabildik ne transfer yapabildik. Oradaki arkadaşlarımızın kadrolarıyla çalıştık. Oralara biraz daha erken gidebilseydik biz orayı da çok iyi bir şekilde Sivas’ı kurtarabilirdik yani.

- Hocam, daha önceki açıklamalarınızda yaşadığınız bazı sorunlardan bahsetmiştiniz orada. O sorunlar nelerdi?

Yok öyle bir sorun yoktu şey sorunu vardı yani transfer sorunu vardı. Söylediklerim bunlar transfer sorunu vardı ve oyuncuların tabii ki biz geldiğimizde hakikaten moralleri bozuk, sıkıntılı gibi şeyleri vardı. Bunların hepsini gidermeye çalıştık biz. Ama oradaki en önemli şey, transfer yapmaktı. Yapamadık yani yapamadık derken transfer vakti bitmişti her şey bitmişti. Ama onları yapabilseydik biz orada tabii ki çok büyük bir başarı tekrar gösterebilirdik yani iyi bir kadromuz olurdu, gösterebilirdik. Onun dışında bir şey olmadı yani ama yani o takımın Süper Lig’e yakışır bir takım olması gerekiyordu. Öyle yapılmamıştı takım. O yüzden yani bizim düşüncemiz, oradaki şeyimiz bir an önce o şeyden çıkmaktı. Dediğim gibi yani istediğimiz şeyler olmayınca maalesef istediğin şeyleri de yapamıyorsun yani.

- Hocam az önce sizin de söylediğiniz gibi üç kez üst üste Avrupa Kupaları’na gitmiş bir Sivasspor, sizinle birlikte Türkiye Kupası’nı kazanmış bir Sivasspor ve şimdi dönüp baktığımızda 1. Lig’e düşmüş bir Sivasspor görüyoruz. Sizce bu düşüşün sebebi neydi? Sadece transferlere mi bağlıyorsunuz…

Hayır, transfer derken şimdi şöyle biz mesela o takımı yaparken 1 senede yapmadık. O takımı biz 7 senede 4 senede takımı yaptık. Avrupa’ya giden takımı, Türkiye Kupası’nı alan takımı ve ligde çok iyi oynayan bir takımımız vardı bizim. Onları yaparken biz çok uğraştık. Bizim mutlaka oradaki takımı, kadroyu gördüğümüz zaman bizim orayı mutlaka iyi bir şekilde düzeltmemiz gerekiyordu. Ama dediğimiz gibi öyle bir şansımız olmadı, transfer yapma şansımız olmadı. Bunlar da tabii ki çok büyük bir dezavantajdı. Elimizde istediğimiz şey olmazsa tabii ki bazı şeyleri maalesef yapmak zor oluyor. Ama ondan önceki zamanda işte o 7 sene önceki zamanda da çok iyi bir takımımız vardı mükemmel bir takımımız vardı. Güzel şeyler yapıyorduk. Yani Avrupa’da oynamak hakikaten çok güzel bir şey. Türkiye’yi temsil ediyorsunuz ve Türkiye’ye inanılmaz şekilde puan kazandırdık. Çok iyi puan kazandırdık. Sivas’a Avrupa’nın en iyi takımlarını getirdik. Oralara kadar getirdik yani. Çok güzeldi, çok güzel şeyler oldu. O sadece bizim, benim ve ekibimin biraz daha biz önceden gidebilseydik Sivasspor’u biz kesinlikle kurtarırdık yani.

- Hocam şu anda adınız birkaç kulüple anılıyor. Sizin böyle düşündüğünüz, görüştüğünüz bir kulüp var mı öğrenebileceğimiz? Yani Süper Lig’de çalışmaya devam etmek ister misiniz?

Tabii ki Süper Lig’de devam etmek isterim ben. Ama tabii ki illa olacak diye bir şey yok. Hiçbir zaman da işimizi biz bırakmıyoruz. Örneğin çalışmadığımız zaman biz yurt dışına falan gidiyoruz, oyuncu arıyoruz. Her an bir takıma gittiğimiz zaman oyuncularımız hazır oluyor. Yani onları yapıyoruz kendimizi geliştiriyoruz iyice geliştiriyoruz. Boş durmuyoruz yani. Şimdi tabii ki bizim maçlar başladıktan sonra mutlaka sıkıntılar olan takımlar oluyor yavaş yavaş. O zaman tabii ki bazı yerlere gidiyoruz. Bazı işte yabancı takımlardan geliyor bazı menajerlerden geliyor. Maç izlemeye gidiyoruz onlarla hatta bazen de onlarla anlaşık bir takım buluyoruz yani öyle.

- Şu an o zaman bir takım yok görüştüğünüz?

Yok yok. Şu an da zaten olmaz. Şimdi lig başlamadı bir şey olmadı. Bir anda şey olmaz yani. Oyuncular zaten daha yeni hazırlık dönemine başlıyorlar. O yüzden olmaz şimdi böyle bekleyeceksiniz. Çok iyi şekilde ligi, Avrupa’yı takip edeceksiniz. Yeni ligleri seyredeceksiniz. Oyuncu kapasitesini geliştireceksiniz, oyuncu gidip arayıp bulacaksınız. Ve bir yere gittiğimiz zaman o oyuncuları da getirmeye çalışıyoruz yani. İyiyse tabii.

"MANAJ'IN BİR HUYU VARDI"

Hocam bir de Rey Manaj üzerine konuşmak istiyorum. Kendisi sizin onu idmanlara çıkartmak istemediğinizi iddia ediyordu. Siz bu iddialar hakkında ne düşünüyorsunuz ve Manaj ile aranızdaki diyaloğu öğrenebilir miyiz?

Şimdi bakın ben orada beni bilen bilir yani ben çok disiplinli birisimdir. Ben kolay kolay taviz vermem mümkün değil yani. Eğer takıma birinin zararı olursa tabii ki kesinlikle başka türlü düşünürüz. Kendisiyle görüşürüz arkadaşımızla ve onu iyi bir yere getirmeye çalışırız. Rey Manaj şöyle, oyunculuğu bana göre çok iyi. Gerçekten çok iyi bir oyuncu yani. Ama şeyi çok yanlış yani çalışması yanlış işte ben öyle bir şeyim yok ben hiçbir oyuncumu ben antrenmana almamazlık kesinlikle yapmam. Ama takıma zararı oluyorsa veyahut da mesela benim yerimde siz olun dört gün antrenmana gelmedi ne yapacaksın oyuncuyu? Yani mecburen kenara alıyorsunuz. Biz onu almak ister miyiz? Bizim en iyi oyuncularımızdan bir tanesi. Ama adamdan bir şey bekliyor, çok şey bekliyor. Herkes bekliyor. Bütün Sivasspor bekliyor, oyuncular bekliyor. Taraftar bekliyor ondan. Çok iyi oyuncu çünkü. Ama adam şey, yani istediğimiz verimi veremiyor. Birincisi o. İkincisi, bir antrenör kendine yarayan bir adamı kenara atar mı yani? Akıl var, mantık var yani. Böyle bir şey olur mu? Bir de biz, Manaj ile aramız iyiydi. Manaj ile konuştum ben. Yani çok konuştum bak, bunları bunları yapma, şunları şunları yapma diye. O her zaman tabii ki tamam diyor, tamam diyor, gidiyor. İsterse çok iyi oynar. Belki çoğu maçlarda kurtarır. Veyahut da maç kazandırır. Öyle birisiydi. Bir huyu vardı işte, yani biraz disiplinsizlikti.

Onunla da benim izin vermem mümkün değil. Antrenmana gelmemiş bir adamı ben alıp öbürlerine oynatmayıp onu oynatırsam benim için olmaz bir. İkincisi de 4 antrenmana çıkmamış bir oyuncuyu, oynayacağımız kritik bir maçta da oynatmak da çok zor. Bir de kendinin çalışıp ben buradayım demesi gerekiyor. Yani biraz önce söylediğin gibi onun arkasındayım. Yani hiçbir antrenör ve sizle dahil yalnız antrenör olarak şey yaptığınızda işinize de yarayan bir adamı, takımın iyi oyuncularından birini bırakır mısınız Bırakmazsınız. O kadar da bizim düşün ihtiyacımız var. Konuşmaya başladığımızın başında zaten de onu söyledik. Transfer dedik, yani oyuncu almamız lazım dedik. Oyuncu alamadık, üzüldük. Onun için benim hiçbir oyuncuyla bir sıkıntım kesinlikle olmaz. Mümkün değil benim. Olursa oyuncudan olur. Ben hiçbir oyuncu arkadaşıma ne bir yanlış veya böyle disiplinsizlik, bir şey yaptığı hemen kovma gibi bir şey bende olmaz. Onu ben konuşurum, ederim. O son çaredir. Yapılacak olan çok son bir çaredir. Onun olmaması gereken bir şey. Oyuncu arkadaşımızla konuşuruz, ederiz, bayağı konuşuruz. Onu biz her türlü ikna ederiz. Ama öbür türlü arkadaşlarıyla barışması gerekiyor. Arkadaşlarıyla çok iyi olması gerekiyor.

Peki Manaj'ın takım içerisinde böyle takım arkadaşlarıyla yaşadığı problemler var mıydı?

Ya şimdi aslında öyle şeyleri yok tabii ki ama ara sıra böyle bir futbolda hele hele işler iyi gitmiyorsa gerginlik olabilir, stres olabilir yani bunlar olabilir. Bunların yüzünden bazen böyle ufak tefek şeyler çıkar ama dediğim gibi daha önce de söyledim. Biz onları hemen iki dakikada durdururuz. İşimiz bu bizim zaten oyuncu arkadaşlarımızı bir araya getirmek. Çok iyi bir takım kurmak gerek. Eğer zaten o ekibi iyi olmazsanız o zaman hiçbir şey kazanamazsınız zaten. O yüzden veya bir tane arkadaşımız takımı bozuyorsa tabii ki onlara izin de vermeyiz. Yani disiplinli bir şekilde ben yıllardan beri hem futbolculuk hayatımda hem de antrenörlük hayatımda hiçbir zaman bozmadım yani. Ama kimseye de yanlış yapmadım yani hiç.

- Biz de bu iddiaları bu şekilde açıkça kavuşturmuş olduk.

Eğer öyle diyorlarsa benimle ilgili yalan söylüyorlardır. Ben hiçbir oyuncuma hayatta öyle kötü davranma gibi bir şey mümkün değil. Hele yani hem de iyi olan bir oyuncu. Biz onu kazanmaya çalışırız sürekli şekilde. Kazanabilirsek kazanırız. Yani kazanamazsak tabii ki biraz da onun da gayret etmesi gerekiyor. Hangi arkadaşımız olursa olsun. Oluyor böyle şeyler ama bunun hemen bitmesi gerekiyor.

- O zaman birazcık da Süper Lig diyelim, bir Beşiktaş efsanesi olarak geçen sezon Beşiktaş'ı nasıl buldunuz?

Valla ben geçen sene yani Beşiktaş ile ilgili aslında ben hiç konuşmak istemiyorum da. Çünkü o işin içinde bende vardım. Yani biraz sıkıntılıydı. Bence Beşiktaş'ta olmaması gereken şeyler oldu. Yani özellikle benimle ilgili. Ona ben çok üzüldüm. Yani gerçekten çok üzüldüm. 3 tane arkadaşım benimle beraber oynadığımız arkadaşımız onların da biraz biraz şeyler oldu, etkileri oldu yani. Yani bence Beşiktaş geçen sezon karmakarışık bir şekilde gitti. Yani bir düzen kurulmadı yani onun için bu sene Beşiktaş için bence büyük bir şans olacak, onu iyi değerlendirirlerse her şey bütün geçmişteki kötü şeylerin hepsi de düzelir.

Ama Beşiktaş'ın işte benim olduğum ortamda yani yaptıkları bence Beşiktaşlılığa sığmaz. Yani bize yakışmaz yani o bize yakışmadı yani. Yani ben şimdi Beşiktaş'ı çalıştırıyorum, Beşiktaş'tan ayrıldım. Santos antrenör de gitti, giderken antrenöre plaket veriyorlar. Ben de oradayım ben de orada çalıştım. Bize hiçbir şey vermiyorlar. Yani plaket falan önemli değil. Benim evimde dolu. Beşiktaş'la ilgili bir sürü şeyim var. Benim anılarım var, her şeyim var. Yani her şeyi kazanmışım. Bir sürü kupalar almışım Beşiktaş'ta. Onun için çok üzüldüm. Ben kendi adıma çok üzüldüm. Böyle şeyler yaşanmaması gerekiyordu. Çünkü biz Beşiktaşlıyız. Başka bir yerde de oynamadım. Ben sadece Beşiktaşlı oynadım. Onun için iyi bir şekilde ben ayrılmak isterdim. Yani oradan iyi bir şekilde arkadaşlarımızla veda edip ayrılmak isterdim olmadı ama inşallah yeniden tekrar dönebiliriz. Yani hiçbir sorun yok yani. Biz Beşiktaşlıyız. Beşiktaş, Sivas bir de milli takım benim için ayrı bir yer. Yani elimden gelen her şeyi yaparım ben yani.

"BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER YAPMASI LAZIM"

- Peki bu sene Beşiktaş’ın şampiyonluk yarışında olabileceğini düşünüyor musunuz? Çünkü geçtiğimiz sezon Galatasaray ve Fenerbahçe arasında geçen lig vardı. Beşiktaşı Trabzonspor'u çok istedi taraftarlar, herkes yarışın içerisinde olsun diye sizce bu sene nasıl bir lig olur?

Şimdi Beşiktaş takımı bir kere transfer yapması lazım. Yani iyi transferler yapması lazım. Böyle taraftarı ayağa kaldıracak. Böyle kanat oyuncuları lazım. Çok iyi bir forvet lazım, çok iyi bir forvet arkası lazım. Yani veyahut da forvet arkası belki onu telafi edebilirler de oraya bir ön libero lazım. Böyle oyuncuları almaları lazım, iyi oyuncular alırlarsa tabii ki şampiyon olabilir. Yani Beşiktaş'ın hedefi üçüncülük dördüncü olmaz. Yani Beşiktaş'ın mesela Türkiye Kupası işte geçen sene aldı tabii ki veya o iyi bir şey ama o Beşiktaş için hiçbir şey değil. O hiçbir şey değil yani Beşiktaş'ın hedefi ya ilk 2 hatta şampiyonluk olması gerekiyor. Yani onun için de çok çalışıp yani bu çalışma sadece sahada değil, oyuncu alırken kaliteli oyuncular alırken. İyilerini seçmeniz lazım, iyi oyuncuları getirmeniz lazım. Çünkü Beşiktaş'ın bence şampiyonluğa ihtiyacı var. Yani geçen sezonlar Galatasaray tabii ki düzenli şekilde takımını kurdu etti. Baktığınız zaman hemen hemen aynı oyuncular oynuyor. Yani onlar tabii ki birbirlerini çok iyi tanıdıkları için çok iyi şekilde de sezonları götürdüler. Avrupa'da da iyi gittiler, bunu Beşiktaş'ta yapabilir. Bu sene de yapmaları gerekiyor yani.

- Peki hocam siz bir hoca olarak Solskjaer'i nasıl buluyorsunuz?

Yani sonradan gelmiş bir antrenör, yani ben de sonradan Beşiktaş'a gittim. Ben Ahmet Nur Çebi Başkan vardı, onun ricasıyla gittim. Beni istediler işte 3 maç bizi kurtardı diye. Ben de gittim yani herkes gitme dedi işte 3 maç ne yapacaksın? Ben de diyorum 3 maçlık antrenör değilim ben zaten başkana da söyledim. Benim oradaki amacım uzun şekilde gitmek tabii ki kafamızda olan şey. Ondan sonra tabii ki iyi de başladık. Başkanımızın dediği gibi başkanımızı da kurtardık. Kongreye girdi, kongreden de güzel şekilde çıktı. Bizim için fark etmez. Beşiktaş çağırdığı zaman giderim ben, Sivas çağırdığı zaman giderim ben. Milli takımı zaten söylemeye gerek yok yani. Özellikle saydığım takımlara gitmek benim için kutsal bir şey yani.

- Okan Buruk'a ayrı bir parantez açmak istiyorum. 3 sene üst üste kazanılan Süper Lig şampiyonluğu, Galatasaray'da toplam 5 kupa. Okan Buruk'un başarısını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Okan Buruk'u çok severim çünkü benim talebemdi o. Çok iyi bir takım yaptılar, iyi oyuncular aldılar. Çok iyi şekilde de oyun disiplini her şey mükemmeldi. Baktığınız zaman her takımların özellikle Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor her zaman bu takımların seri bir şeyi olabiliyor ligde. Şampiyonluk kazanabiliyor, Avrupa'ya gidebiliyor. Her takım öyle bir rekor kırabiliyor. Ama Galatasaray bunu daha fazla yaptı. Ama bu sene bence şampiyonluk kolay olmayacak. Şampiyonluğa Fenerbahçe'nin girmesi gerekiyor, çok iyi bir kadroya sahip Fenerbahçe'de. Trabzonspor'un da diğer takımların da girmesi gerekiyor.

- Son olarak Mourinho'ya değinelim. Sezon başında şampiyonluk ümidiyle getirilen bir Mourinho vardı, sezon içinde de yaptığı tercihlerle çok eleştiri aldı aslında. Fenerbahçe'nin Mourinho ile yola devam etmesi kararını nasıl buluyorsunuz?

O camianın içini bilemeyiz. Mourinho ile ben, Türkiye'ye ilk geldiğinde çarpıştık. Ben Denizlispor ile Avrupa kupalarına gittim. Porto'nun antrenörü de Mourinho idi. Zaten bizim maçta geldi ben daha söylemeden o bana yanıma geldi sarıldı. Maçı hatırlıyorum dedi oynadığımız maçı. Denizli'de berabere kaldık onlarla. Ama çok iyi takım, çok iyi kadrosu vardı. Mourinho'yu konuşmak etmek doğru olur mu bilmem ama şöyle, bazı şeylerde sıkıntılar oldu onlarda. Bana göre kadroları iyi ama bazı oyuncularını oynatamadı, sakat oldu veya bir şey oldu. Bazen de oynaması gereken arkadaşlar vardı onlarda. O da tabii onun isteğine göre yapılan şey. Bence Başkan Ali Koç'un çok üstüne geliyorlar. Bana göre her şeyi yapıyor, ne gerekirse yapıyor. Antrenör diyor antrenör getiriyor. Oyuncu diyor oyuncu getiriyor. Her şeyi yapıyor yani başkan. Onlar bence şampiyonluğa en çok ihtiyacı olan takım.

Şimdi Quizlere geçelim

- Futbolculuk mu teknik direktörlük mü?

Futbolculuk. Çünkü kendimden sorumluyum.

- En unutamadığınız gol?

Dolu. Genç takımda var. Genç takımdaydım işte daha yeni başlıyorum. Hazırlık maçı yaptık bir tane. Hava inanılmaz şekilde yağmur yağıyordu. Şeref Stadı vardı bizim Beşiktaş’ın. Orada oynarken bir bakıyorum 10 kişi var 1 kişi daha lazım. Ben de yeni geldim beni de almıyor yeni geldim diye böyle ne kadar dua biliyorsam hepsini ettim. Hadi hoca dedim beni say beni say diye. Sonra hoca ‘Rıza hadi sende giy formayı’ dedi. İlk defa orada Beşiktaş formasını giydim genç takımda. Maça çıktık, maçı 1-0 yendik golü de ben attım. En sevinçle böyle eve mutlu gittiğim bir gün olmuştu yani.

- En unutamadığınız maç?

Öyle maçlarımız da çok bizim. Eskişehirspor ile oynuyoruz, 15 senedir şampiyon olmamış Beşiktaş takımı ve Eskişehir ile maçımız yarım kaldı. Hakemin kafasına bir şey attılar. Hakemin kafası kanadı falan maç iptal oldu. O maçı 2-1 kazandık biz. 15 sene sonra Beşiktaş takımını şampiyon yaptık. Orada ilginç bir şey vardı. Eskişehir bizi yense kümede kalacaktı biz yenilsek şampiyonluk gidiyordu. Öyle bir maç oynadık hem karşı takıma üzülerek hem de işimizi yaparak o maçı bitirdik. 15 sene sonra Beşiktaş’ı şampiyon yaptık. Eskişehir’den buraya konvoyla geldiler taraftarlar.

- En üzüldüğünüz maç?

Aslında bizim üzülmememiz gerekiyor o şeylerde yani maçlarda falan. Bu işin şeyi bu. Bu işte her şey var yenilgi var, beraberlik var… Onun içinde üzüntüyü bir an önce atmanız gerekiyor. Öyle bir şey ki zaten oynuyorsun yeniliyorsun, kötü bir sonuç alıyorsun ama 4-5 gün sonra yeniden maça çıkıyorsun. O yüzden onu tolere edebilirsin yani. O da tabii ki bir sürü var öyle de üzüldüğümüz… Çok şeyler oldu mesela kritik penaltılar kaçırdığımız oldu, maç kaybettiğimiz oldu. Ama bizim bir Malmö maçımız vardı Türkiye’de. O maça çok üzüldük. Herkes üzülmüştü o zaman.

- Çalıştığınız en iyi teknik direktör?

Bence hepsi iyiydi ben hepsinden bir şey öğrendim. Alt yapı hocamdan da öğrendim… Ben hiç yerli antrenörle çalışmadım. Ben hep yabancılarla çalıştım beni Süper Lig’e alan kadroya alan Milic hocamız vardı. O hocamız antrenördü beni takıma alan oydu. O yüzden yabancı, yerli gibi şey yapmıyorum. Hepsinden bir şeyler öğrendik. Onlardan öğrendiğimiz her şeyi de bizim için iyi dediğimiz çalışmaları da antrenörlük hayatımızda arkadaşlarımıza gösterdik yani.

- En iyi takım arkadaşınız?

Metin Tekin.

- En anlaşamadığınız takım arkadaşınız?

Yoktu çünkü ben takım kaptanıydım. Benim şey olmam lazım orada takımı bir araya getirmem lazım. Onu da arkadaşların da desteğiyle çok iyi yapıyordum.

- Sahada sizi en çok zorlayan oyuncu?

Zorlayan doluydu. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş arasında biz şeydik böyle birbirimizden… Askerde bile 30 kişilik yere verdiler bizi neredeyse yarısı Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’dı. Yani onlarla atışıyorduk. Galatasaray’da Prekazi vardı. Mükemmel topa vurur, çok iyi çalım atar. Çok iyi bir oyuncu, onlar tehlikeliydi. Öyle olan oyuncuları da antrenörüm bana veriyordu. Adam adama oynatıyordu bazen onlarla.

- En çalışkan oyuncunuz?

Çok oyuncu var şimdi aklımıza gelen olmuyor. Böyle şey Servet Çetin vardı. O iyiydi yani disiplinliydi. Hiç disiplinini bozmazdı. Benimle aynı o da öyle. O aklıma geliyor yani.

- Sizi en çok sinirlendiren oyuncunuz?

Ben kolay kolay sinirlenmem. Ama eğer çalışmayan adam kim olursa olsun istemem.

- En çok etkilendiğiniz stadyum?

İnönü Stadı.