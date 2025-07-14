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2024-2025 sezonunda ligin 27. HaftasÄ±nda 3. Sivasspor dÃ¶nemine baÅŸlayan RÄ±za Ã‡alÄ±mbay, Sivassporâ€™un kÃ¼me dÃ¼ÅŸmesiyle ilgili dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini paylaÅŸtÄ±. Daha Ã¶nceki baÅŸarÄ±larÄ±na deÄŸinen Ã‡alÄ±mbayâ€™dan BeÅŸiktaÅŸ ile ilgili bir itiraf geldi. Ä°ÅŸte RÄ±za Ã‡alÄ±mbayâ€™Ä±n rÃ¶portajÄ±â€¦

- Spor Arena'dan herkese merhaba SÃ¼per Ligâ€™in efsane teknik direktÃ¶rlerinden RÄ±za Ã‡alÄ±mbay Ã¶zel rÃ¶portaj konuÄŸumuz.

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- Hocam rÃ¶portajÄ±mÄ±zÄ± kabul ettiÄŸiniz ve bizi evinizde konuk ettiÄŸiniz iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ederiz.

HoÅŸ geldiniz. Her zaman bekleriz.

- TeÅŸekkÃ¼rler.Â NasÄ±lsÄ±nÄ±z?

Ä°yiyim teÅŸekkÃ¼r ederim saÄŸ olun.

- Daha Ã¶nce 2 kez Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±z Sivasspor'un baÅŸÄ±na bu sezon ligin 27. haftasÄ±nda yeniden geldiniz. Ancak bu sezon iÅŸler istediÄŸiniz gibi gitmedi pek.Â Sizde ayrÄ±lÄ±k kararÄ± aldÄ±nÄ±z. Bu kararÄ±n arka planÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenebilir miyim?

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Sivasspor benim iÃ§in tabii ki Ã§ok Ã¶nemli. SivaslÄ±yÄ±m kendim ve bundan Ã¶nce de orada Ã§ok bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ±lar yaptÄ±k. ÃœÃ§ sene Ã¼st Ã¼ste Avrupaâ€™ya gittik, TÃ¼rkiye KupasÄ±â€™nÄ± aldÄ±k HiÃ§bir Anadolu takÄ±mÄ± Ã¼st Ã¼ste Avrupaâ€™ya gitmemiÅŸ. Biz onlarÄ± da gerÃ§ekleÅŸtirdik. Bu sefer gittiÄŸimizde biz geÃ§ gittik.Â Biz ne takÄ±m yapabildik ne transfer yapabildik. Oradaki arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n kadrolarÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. Oralara biraz daha erken gidebilseydik biz orayÄ± da Ã§ok iyi bir ÅŸekilde Sivasâ€™Ä± kurtarabilirdik yani.

- Hocam, daha Ã¶nceki aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±zda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bazÄ± sorunlardan bahsetmiÅŸtiniz orada. O sorunlar nelerdi?

Yok Ã¶yle bir sorun yoktu ÅŸey sorunu vardÄ± yani transfer sorunu vardÄ±. SÃ¶ylediklerim bunlar transfer sorunu vardÄ± ve oyuncularÄ±n tabii ki biz geldiÄŸimizde hakikaten moralleri bozuk, sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± gibi ÅŸeyleri vardÄ±. BunlarÄ±n hepsini gidermeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k biz. Ama oradaki en Ã¶nemli ÅŸey, transfer yapmaktÄ±. YapamadÄ±k yani yapamadÄ±k derken transfer vakti bitmiÅŸti her ÅŸey bitmiÅŸti. Â Ama onlarÄ± yapabilseydik biz orada tabii ki Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir baÅŸarÄ± tekrar gÃ¶sterebilirdik yani iyi bir kadromuz olurdu, gÃ¶sterebilirdik.Â Onun dÄ±ÅŸÄ±nda bir ÅŸey olmadÄ± yani ama yani o takÄ±mÄ±n SÃ¼per Ligâ€™e yakÄ±ÅŸÄ±r bir takÄ±m olmasÄ± gerekiyordu. Ã–yle yapÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ± takÄ±m. O yÃ¼zden yani bizim dÃ¼ÅŸÃ¼ncemiz, oradaki ÅŸeyimiz bir an Ã¶nce o ÅŸeyden Ã§Ä±kmaktÄ±. DediÄŸim gibi yani istediÄŸimiz ÅŸeyler olmayÄ±nca maalesef istediÄŸin ÅŸeyleri de yapamÄ±yorsun yani.

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- Hocam az Ã¶nce sizin de sÃ¶ylediÄŸiniz gibi Ã¼Ã§ kez Ã¼st Ã¼ste Avrupa KupalarÄ±â€™na gitmiÅŸ bir Sivasspor, sizinle birlikte TÃ¼rkiye KupasÄ±â€™nÄ± kazanmÄ±ÅŸ bir Sivasspor ve ÅŸimdi dÃ¶nÃ¼p baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda 1. Ligâ€™e dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ bir Sivasspor gÃ¶rÃ¼yoruz. Sizce bu dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼n sebebi neydi? Sadece transferlere mi baÄŸlÄ±yorsunuzâ€¦

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HayÄ±r, transfer derken ÅŸimdi ÅŸÃ¶yle biz mesela o takÄ±mÄ± yaparken 1 senede yapmadÄ±k. O takÄ±mÄ± biz 7 senede 4 senede takÄ±mÄ± yaptÄ±k. Avrupaâ€™ya giden takÄ±mÄ±, TÃ¼rkiye KupasÄ±â€™nÄ± alan takÄ±mÄ± ve ligde Ã§ok iyi oynayan bir takÄ±mÄ±mÄ±z vardÄ± bizim. OnlarÄ± yaparken biz Ã§ok uÄŸraÅŸtÄ±k.Â Bizim mutlaka oradaki takÄ±mÄ±, kadroyu gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z zaman bizim orayÄ± mutlaka iyi bir ÅŸekilde dÃ¼zeltmemiz gerekiyordu. Ama dediÄŸimiz gibi Ã¶yle bir ÅŸansÄ±mÄ±z olmadÄ±, transfer yapma ÅŸansÄ±mÄ±z olmadÄ±. Bunlar da tabii ki Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir dezavantajdÄ±. Elimizde istediÄŸimiz ÅŸey olmazsa tabii ki bazÄ± ÅŸeyleri maalesef yapmak zor oluyor.Â Ama ondan Ã¶nceki zamanda iÅŸte o 7 sene Ã¶nceki zamanda da Ã§ok iyi bir takÄ±mÄ±mÄ±z vardÄ± mÃ¼kemmel bir takÄ±mÄ±mÄ±z vardÄ±. GÃ¼zel ÅŸeyler yapÄ±yorduk. Yani Avrupaâ€™da oynamak hakikaten Ã§ok gÃ¼zel bir ÅŸey. TÃ¼rkiyeâ€™yi temsil ediyorsunuz ve TÃ¼rkiyeâ€™ye inanÄ±lmaz ÅŸekilde puan kazandÄ±rdÄ±k. Ã‡ok iyi puan kazandÄ±rdÄ±k. Sivasâ€™a Avrupaâ€™nÄ±n en iyi takÄ±mlarÄ±nÄ± getirdik. Oralara kadar getirdik yani. Ã‡ok gÃ¼zeldi, Ã§ok gÃ¼zel ÅŸeyler oldu. O sadece bizim, benim ve ekibimin biraz daha biz Ã¶nceden gidebilseydik Sivassporâ€™u biz kesinlikle kurtarÄ±rdÄ±k yani.

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- Hocam ÅŸu anda adÄ±nÄ±z birkaÃ§ kulÃ¼ple anÄ±lÄ±yor. Sizin bÃ¶yle dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z, gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z bir kulÃ¼p var mÄ± Ã¶ÄŸrenebileceÄŸimiz? Yani SÃ¼per Ligâ€™de Ã§alÄ±ÅŸmaya devam etmek ister misiniz?

Tabii ki SÃ¼per Ligâ€™de devam etmek isterim ben. Ama tabii ki illa olacak diye bir ÅŸey yok. HiÃ§bir zaman da iÅŸimizi biz bÄ±rakmÄ±yoruz. Ã–rneÄŸin Ã§alÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman biz yurt dÄ±ÅŸÄ±na falan gidiyoruz, oyuncu arÄ±yoruz. Her an bir takÄ±ma gittiÄŸimiz zaman oyuncularÄ±mÄ±z hazÄ±r oluyor. Yani onlarÄ± yapÄ±yoruz kendimizi geliÅŸtiriyoruz iyice geliÅŸtiriyoruz. BoÅŸ durmuyoruz yani. Åžimdi tabii ki bizim maÃ§lar baÅŸladÄ±ktan sonra mutlaka sÄ±kÄ±ntÄ±lar olan takÄ±mlar oluyor yavaÅŸ yavaÅŸ. O zaman tabii ki bazÄ± yerlere gidiyoruz. BazÄ± iÅŸte yabancÄ± takÄ±mlardan geliyor bazÄ± menajerlerden geliyor. MaÃ§ izlemeye gidiyoruz onlarla hatta bazen de onlarla anlaÅŸÄ±k bir takÄ±m buluyoruz yani Ã¶yle.

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- Åžu an o zaman bir takÄ±m yok gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z?

Yok yok. Åžu an da zaten olmaz. Åžimdi lig baÅŸlamadÄ± bir ÅŸey olmadÄ±. Bir anda ÅŸey olmaz yani. Oyuncular zaten daha yeni hazÄ±rlÄ±k dÃ¶nemine baÅŸlÄ±yorlar. O yÃ¼zden olmaz ÅŸimdi bÃ¶yle bekleyeceksiniz. Ã‡ok iyi ÅŸekilde ligi, Avrupaâ€™yÄ± takip edeceksiniz. Yeni ligleri seyredeceksiniz. Oyuncu kapasitesini geliÅŸtireceksiniz, oyuncu gidip arayÄ±p bulacaksÄ±nÄ±z. Ve bir yere gittiÄŸimiz zaman o oyuncularÄ± da getirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz yani. Â Ä°yiyse tabii.

"MANAJ'IN BÄ°R HUYU VARDI"

Hocam bir de Rey Manaj Ã¼zerine konuÅŸmak istiyorum. Kendisi sizin onu idmanlara Ã§Ä±kartmak istemediÄŸinizi iddia ediyordu. Siz bu iddialar hakkÄ±nda ne dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsunuz ve Manaj ile aranÄ±zdaki diyaloÄŸu Ã¶ÄŸrenebilir miyiz?

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Åžimdi bakÄ±n ben orada beni bilen bilir yani ben Ã§ok disiplinli birisimdir. Ben kolay kolay taviz vermem mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil yani. EÄŸer takÄ±ma birinin zararÄ± olursa tabii ki kesinlikle baÅŸka tÃ¼rlÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rÃ¼z. Kendisiyle gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼z arkadaÅŸÄ±mÄ±zla ve onu iyi bir yere getirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rÄ±z. Rey Manaj ÅŸÃ¶yle, oyunculuÄŸu bana gÃ¶re Ã§ok iyi. GerÃ§ekten Ã§ok iyi bir oyuncu yani. Ama ÅŸeyi Ã§ok yanlÄ±ÅŸ yani Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yanlÄ±ÅŸ iÅŸte ben Ã¶yle bir ÅŸeyim yok ben hiÃ§bir oyuncumu ben antrenmana almamazlÄ±k kesinlikle yapmam. Ama takÄ±ma zararÄ± oluyorsa veyahut da mesela benim yerimde siz olun dÃ¶rt gÃ¼n antrenmana gelmedi ne yapacaksÄ±n oyuncuyu? Yani mecburen kenara alÄ±yorsunuz. Biz onu almak ister miyiz? Bizim en iyi oyuncularÄ±mÄ±zdan bir tanesi. Ama adamdan bir ÅŸey bekliyor, Ã§ok ÅŸey bekliyor. Herkes bekliyor. BÃ¼tÃ¼n Sivasspor bekliyor, oyuncular bekliyor. Taraftar bekliyor ondan. Ã‡ok iyi oyuncu Ã§Ã¼nkÃ¼. Ama adam ÅŸey, yani istediÄŸimiz verimi veremiyor. Birincisi o. Ä°kincisi, bir antrenÃ¶r kendine yarayan bir adamÄ± kenara atar mÄ± yani? AkÄ±l var, mantÄ±k var yani. BÃ¶yle bir ÅŸey olur mu? Bir de biz, Manaj ile aramÄ±z iyiydi. Manaj ile konuÅŸtum ben. Yani Ã§ok konuÅŸtum bak, bunlarÄ± bunlarÄ± yapma, ÅŸunlarÄ± ÅŸunlarÄ± yapma diye. O her zaman tabii ki tamam diyor, tamam diyor, gidiyor. Ä°sterse Ã§ok iyi oynar. Belki Ã§oÄŸu maÃ§larda kurtarÄ±r. Veyahut da maÃ§ kazandÄ±rÄ±r. Ã–yle birisiydi. Bir huyu vardÄ± iÅŸte, yani biraz disiplinsizlikti.

Onunla da benim izin vermem mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Antrenmana gelmemiÅŸ bir adamÄ± ben alÄ±p Ã¶bÃ¼rlerine oynatmayÄ±p onu oynatÄ±rsam benim iÃ§in olmaz bir. Ä°kincisi de 4 antrenmana Ã§Ä±kmamÄ±ÅŸ bir oyuncuyu, oynayacaÄŸÄ±mÄ±z kritik bir maÃ§ta da oynatmak da Ã§ok zor. Bir de kendinin Ã§alÄ±ÅŸÄ±p ben buradayÄ±m demesi gerekiyor. Yani biraz Ã¶nce sÃ¶ylediÄŸin gibi onun arkasÄ±ndayÄ±m. Yani hiÃ§bir antrenÃ¶r ve sizle dahil yalnÄ±z antrenÃ¶r olarak ÅŸey yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda iÅŸinize de yarayan bir adamÄ±, takÄ±mÄ±n iyi oyuncularÄ±ndan birini bÄ±rakÄ±r mÄ±sÄ±nÄ±z BÄ±rakmazsÄ±nÄ±z. O kadar da bizim dÃ¼ÅŸÃ¼n ihtiyacÄ±mÄ±z var. KonuÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n baÅŸÄ±nda zaten de onu sÃ¶yledik. Transfer dedik, yani oyuncu almamÄ±z lazÄ±m dedik. Oyuncu alamadÄ±k, Ã¼zÃ¼ldÃ¼k. Onun iÃ§in benim hiÃ§bir oyuncuyla bir sÄ±kÄ±ntÄ±m kesinlikle olmaz. MÃ¼mkÃ¼n deÄŸil benim. Olursa oyuncudan olur. Ben hiÃ§bir oyuncu arkadaÅŸÄ±ma ne bir yanlÄ±ÅŸ veya bÃ¶yle disiplinsizlik, bir ÅŸey yaptÄ±ÄŸÄ± hemen kovma gibi bir ÅŸey bende olmaz. Onu ben konuÅŸurum, ederim. O son Ã§aredir. YapÄ±lacak olan Ã§ok son bir Ã§aredir. Onun olmamasÄ± gereken bir ÅŸey. Oyuncu arkadaÅŸÄ±mÄ±zla konuÅŸuruz, ederiz, bayaÄŸÄ± konuÅŸuruz. Onu biz her tÃ¼rlÃ¼ ikna ederiz. Ama Ã¶bÃ¼r tÃ¼rlÃ¼ arkadaÅŸlarÄ±yla barÄ±ÅŸmasÄ± gerekiyor. ArkadaÅŸlarÄ±yla Ã§ok iyi olmasÄ± gerekiyor.

Peki Manaj'Ä±n takÄ±m iÃ§erisinde bÃ¶yle takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±yla yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± problemler var mÄ±ydÄ±?

Ya ÅŸimdi aslÄ±nda Ã¶yle ÅŸeyleri yok tabii ki ama ara sÄ±ra bÃ¶yle bir futbolda hele hele iÅŸler iyi gitmiyorsa gerginlik olabilir, stres olabilir yani bunlar olabilir. BunlarÄ±n yÃ¼zÃ¼nden bazen bÃ¶yle ufak tefek ÅŸeyler Ã§Ä±kar ama dediÄŸim gibi daha Ã¶nce de sÃ¶yledim. Biz onlarÄ± hemen iki dakikada durdururuz. Ä°ÅŸimiz bu bizim zaten oyuncu arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± bir araya getirmek. Ã‡ok iyi bir takÄ±m kurmak gerek. EÄŸer zaten o ekibi iyi olmazsanÄ±z o zaman hiÃ§bir ÅŸey kazanamazsÄ±nÄ±z zaten. O yÃ¼zden veya bir tane arkadaÅŸÄ±mÄ±z takÄ±mÄ± bozuyorsa tabii ki onlara izin de vermeyiz. Yani disiplinli bir ÅŸekilde ben yÄ±llardan beri hem futbolculuk hayatÄ±mda hem de antrenÃ¶rlÃ¼k hayatÄ±mda hiÃ§bir zaman bozmadÄ±m yani. Ama kimseye de yanlÄ±ÅŸ yapmadÄ±m yani hiÃ§.

- Biz de bu iddialarÄ± bu ÅŸekilde aÃ§Ä±kÃ§a kavuÅŸturmuÅŸ olduk.

EÄŸer Ã¶yle diyorlarsa benimle ilgili yalan sÃ¶ylÃ¼yorlardÄ±r. Ben hiÃ§bir oyuncuma hayatta Ã¶yle kÃ¶tÃ¼ davranma gibi bir ÅŸey mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Hele yani hem de iyi olan bir oyuncu. Biz onu kazanmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rÄ±z sÃ¼rekli ÅŸekilde. Kazanabilirsek kazanÄ±rÄ±z. Yani kazanamazsak tabii ki biraz da onun da gayret etmesi gerekiyor. Hangi arkadaÅŸÄ±mÄ±z olursa olsun. Oluyor bÃ¶yle ÅŸeyler ama bunun hemen bitmesi gerekiyor.

- O zaman birazcÄ±k da SÃ¼per Lig diyelim, bir BeÅŸiktaÅŸ efsanesi olarak geÃ§en sezon BeÅŸiktaÅŸ'Ä± nasÄ±l buldunuz?

Valla ben geÃ§en sene yani BeÅŸiktaÅŸ ile ilgili aslÄ±nda ben hiÃ§ konuÅŸmak istemiyorum da. Ã‡Ã¼nkÃ¼ o iÅŸin iÃ§inde bende vardÄ±m. Yani biraz sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ±ydÄ±. Bence BeÅŸiktaÅŸ'ta olmamasÄ± gereken ÅŸeyler oldu. Yani Ã¶zellikle benimle ilgili. Ona ben Ã§ok Ã¼zÃ¼ldÃ¼m. Yani gerÃ§ekten Ã§ok Ã¼zÃ¼ldÃ¼m. 3 tane arkadaÅŸÄ±m benimle beraber oynadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z arkadaÅŸÄ±mÄ±z onlarÄ±n da biraz biraz ÅŸeyler oldu, etkileri oldu yani. Yani bence BeÅŸiktaÅŸ geÃ§en sezon karmakarÄ±ÅŸÄ±k bir ÅŸekilde gitti. Yani bir dÃ¼zen kurulmadÄ± yani onun iÃ§in bu sene BeÅŸiktaÅŸ iÃ§in bence bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸans olacak, onu iyi deÄŸerlendirirlerse her ÅŸey bÃ¼tÃ¼n geÃ§miÅŸteki kÃ¶tÃ¼ ÅŸeylerin hepsi de dÃ¼zelir.

Ama BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n iÅŸte benim olduÄŸum ortamda yani yaptÄ±klarÄ± bence BeÅŸiktaÅŸlÄ±lÄ±ÄŸa sÄ±ÄŸmaz. Yani bize yakÄ±ÅŸmaz yani o bize yakÄ±ÅŸmadÄ± yani. Yani ben ÅŸimdi BeÅŸiktaÅŸ'Ä± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yorum, BeÅŸiktaÅŸ'tan ayrÄ±ldÄ±m. Santos antrenÃ¶r de gitti, giderken antrenÃ¶re plaket veriyorlar. Ben de oradayÄ±m ben de orada Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m. Bize hiÃ§bir ÅŸey vermiyorlar. Yani plaket falan Ã¶nemli deÄŸil. Benim evimde dolu. BeÅŸiktaÅŸ'la ilgili bir sÃ¼rÃ¼ ÅŸeyim var. Benim anÄ±larÄ±m var, her ÅŸeyim var. Yani her ÅŸeyi kazanmÄ±ÅŸÄ±m. Bir sÃ¼rÃ¼ kupalar almÄ±ÅŸÄ±m BeÅŸiktaÅŸ'ta. Onun iÃ§in Ã§ok Ã¼zÃ¼ldÃ¼m. Ben kendi adÄ±ma Ã§ok Ã¼zÃ¼ldÃ¼m. BÃ¶yle ÅŸeyler yaÅŸanmamasÄ± gerekiyordu. Ã‡Ã¼nkÃ¼ biz BeÅŸiktaÅŸlÄ±yÄ±z. BaÅŸka bir yerde de oynamadÄ±m. Ben sadece BeÅŸiktaÅŸlÄ± oynadÄ±m. Onun iÃ§in iyi bir ÅŸekilde ben ayrÄ±lmak isterdim. Yani oradan iyi bir ÅŸekilde arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla veda edip ayrÄ±lmak isterdim olmadÄ± ama inÅŸallah yeniden tekrar dÃ¶nebiliriz. Yani hiÃ§bir sorun yok yani. Biz BeÅŸiktaÅŸlÄ±yÄ±z. BeÅŸiktaÅŸ, Sivas bir de milli takÄ±m benim iÃ§in ayrÄ± bir yer. Yani elimden gelen her ÅŸeyi yaparÄ±m ben yani.

"BEÅžÄ°KTAÅž'IN TRANSFER YAPMASI LAZIM"

- Peki bu sene BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±nda olabileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor musunuz? Ã‡Ã¼nkÃ¼ geÃ§tiÄŸimiz sezon Galatasaray ve FenerbahÃ§e arasÄ±nda geÃ§en lig vardÄ±. BeÅŸiktaÅŸÄ± Trabzonspor'u Ã§ok istedi taraftarlar, herkes yarÄ±ÅŸÄ±n iÃ§erisinde olsun diye sizce bu sene nasÄ±l bir lig olur?

Åžimdi BeÅŸiktaÅŸ takÄ±mÄ± bir kere transfer yapmasÄ± lazÄ±m. Yani iyi transferler yapmasÄ± lazÄ±m. BÃ¶yle taraftarÄ± ayaÄŸa kaldÄ±racak. BÃ¶yle kanat oyuncularÄ± lazÄ±m. Ã‡ok iyi bir forvet lazÄ±m, Ã§ok iyi bir forvet arkasÄ± lazÄ±m. Yani veyahut da forvet arkasÄ± belki onu telafi edebilirler de oraya bir Ã¶n libero lazÄ±m. BÃ¶yle oyuncularÄ± almalarÄ± lazÄ±m, iyi oyuncular alÄ±rlarsa tabii ki ÅŸampiyon olabilir. Yani BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n hedefi Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼lÃ¼k dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ olmaz. Yani BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n mesela TÃ¼rkiye KupasÄ± iÅŸte geÃ§en sene aldÄ± tabii ki veya o iyi bir ÅŸey ama o BeÅŸiktaÅŸ iÃ§in hiÃ§bir ÅŸey deÄŸil. O hiÃ§bir ÅŸey deÄŸil yani BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n hedefi ya ilk 2 hatta ÅŸampiyonluk olmasÄ± gerekiyor. Yani onun iÃ§in de Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸÄ±p yani bu Ã§alÄ±ÅŸma sadece sahada deÄŸil, oyuncu alÄ±rken kaliteli oyuncular alÄ±rken. Ä°yilerini seÃ§meniz lazÄ±m, iyi oyuncularÄ± getirmeniz lazÄ±m. Ã‡Ã¼nkÃ¼ BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n bence ÅŸampiyonluÄŸa ihtiyacÄ± var. Yani geÃ§en sezonlar Galatasaray tabii ki dÃ¼zenli ÅŸekilde takÄ±mÄ±nÄ± kurdu etti. BaktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman hemen hemen aynÄ± oyuncular oynuyor. Yani onlar tabii ki birbirlerini Ã§ok iyi tanÄ±dÄ±klarÄ± iÃ§in Ã§ok iyi ÅŸekilde de sezonlarÄ± gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ler. Avrupa'da da iyi gittiler, bunu BeÅŸiktaÅŸ'ta yapabilir. Bu sene de yapmalarÄ± gerekiyor yani.

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- Peki hocam siz bir hoca olarak Solskjaer'i nasÄ±l buluyorsunuz?

Yani sonradan gelmiÅŸ bir antrenÃ¶r, yani ben de sonradan BeÅŸiktaÅŸ'a gittim. Ben Ahmet Nur Ã‡ebi BaÅŸkan vardÄ±, onun ricasÄ±yla gittim. Beni istediler iÅŸte 3 maÃ§ bizi kurtardÄ± diye. Ben de gittim yani herkes gitme dedi iÅŸte 3 maÃ§ ne yapacaksÄ±n? Ben de diyorum 3 maÃ§lÄ±k antrenÃ¶r deÄŸilim ben zaten baÅŸkana da sÃ¶yledim. Benim oradaki amacÄ±m uzun ÅŸekilde gitmek tabii ki kafamÄ±zda olan ÅŸey. Ondan sonra tabii ki iyi de baÅŸladÄ±k. BaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n dediÄŸi gibi baÅŸkanÄ±mÄ±zÄ± da kurtardÄ±k. Kongreye girdi, kongreden de gÃ¼zel ÅŸekilde Ã§Ä±ktÄ±. Bizim iÃ§in fark etmez. BeÅŸiktaÅŸ Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± zaman giderim ben, Sivas Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± zaman giderim ben. Milli takÄ±mÄ± zaten sÃ¶ylemeye gerek yok yani. Ã–zellikle saydÄ±ÄŸÄ±m takÄ±mlara gitmek benim iÃ§in kutsal bir ÅŸey yani.

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- Okan Buruk'a ayrÄ± bir parantez aÃ§mak istiyorum. 3 sene Ã¼st Ã¼ste kazanÄ±lan SÃ¼per Lig ÅŸampiyonluÄŸu, Galatasaray'da toplam 5 kupa. Okan Buruk'un baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± nasÄ±l deÄŸerlendiriyorsunuz?

Okan Buruk'u Ã§ok severim Ã§Ã¼nkÃ¼ benim talebemdi o. Ã‡ok iyi bir takÄ±m yaptÄ±lar, iyi oyuncular aldÄ±lar. Ã‡ok iyi ÅŸekilde de oyun disiplini her ÅŸey mÃ¼kemmeldi. BaktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman her takÄ±mlarÄ±n Ã¶zellikle FenerbahÃ§e, Galatasaray, Trabzonspor her zaman bu takÄ±mlarÄ±n seri bir ÅŸeyi olabiliyor ligde. Åžampiyonluk kazanabiliyor, Avrupa'ya gidebiliyor. Her takÄ±m Ã¶yle bir rekor kÄ±rabiliyor. Ama Galatasaray bunu daha fazla yaptÄ±. Ama bu sene bence ÅŸampiyonluk kolay olmayacak. ÅžampiyonluÄŸa FenerbahÃ§e'nin girmesi gerekiyor, Ã§ok iyi bir kadroya sahip FenerbahÃ§e'de. Trabzonspor'un da diÄŸer takÄ±mlarÄ±n da girmesi gerekiyor.

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- Son olarak Mourinho'ya deÄŸinelim. Sezon baÅŸÄ±nda ÅŸampiyonluk Ã¼midiyle getirilen bir Mourinho vardÄ±, sezon iÃ§inde de yaptÄ±ÄŸÄ± tercihlerle Ã§ok eleÅŸtiri aldÄ± aslÄ±nda. FenerbahÃ§e'nin Mourinho ile yola devam etmesi kararÄ±nÄ± nasÄ±l buluyorsunuz?

O camianÄ±n iÃ§ini bilemeyiz. Mourinho ile ben, TÃ¼rkiye'ye ilk geldiÄŸinde Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±k. Ben Denizlispor ile Avrupa kupalarÄ±na gittim. Porto'nun antrenÃ¶rÃ¼ de Mourinho idi. Zaten bizim maÃ§ta geldi ben daha sÃ¶ylemeden o bana yanÄ±ma geldi sarÄ±ldÄ±. MaÃ§Ä± hatÄ±rlÄ±yorum dedi oynadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z maÃ§Ä±. Denizli'de berabere kaldÄ±k onlarla. Ama Ã§ok iyi takÄ±m, Ã§ok iyi kadrosu vardÄ±. Mourinho'yu konuÅŸmak etmek doÄŸru olur mu bilmem ama ÅŸÃ¶yle, bazÄ± ÅŸeylerde sÄ±kÄ±ntÄ±lar oldu onlarda. Bana gÃ¶re kadrolarÄ± iyi ama bazÄ± oyuncularÄ±nÄ± oynatamadÄ±, sakat oldu veya bir ÅŸey oldu. Bazen de oynamasÄ± gereken arkadaÅŸlar vardÄ± onlarda. O da tabii onun isteÄŸine gÃ¶re yapÄ±lan ÅŸey. Bence BaÅŸkan Ali KoÃ§'un Ã§ok Ã¼stÃ¼ne geliyorlar. Bana gÃ¶re her ÅŸeyi yapÄ±yor, ne gerekirse yapÄ±yor. AntrenÃ¶r diyor antrenÃ¶r getiriyor. Oyuncu diyor oyuncu getiriyor. Her ÅŸeyi yapÄ±yor yani baÅŸkan. Onlar bence ÅŸampiyonluÄŸa en Ã§ok ihtiyacÄ± olan takÄ±m.

Â Åžimdi Quizlere geÃ§elim

- Futbolculuk mu teknik direktÃ¶rlÃ¼k mÃ¼?

Futbolculuk. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kendimden sorumluyum.

- En unutamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z gol?

Dolu. GenÃ§ takÄ±mda var. GenÃ§ takÄ±mdaydÄ±m iÅŸte daha yeni baÅŸlÄ±yorum.Â HazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä± yaptÄ±k bir tane. Hava inanÄ±lmaz ÅŸekilde yaÄŸmur yaÄŸÄ±yordu. Åžeref StadÄ± vardÄ± bizim BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n. Orada oynarken bir bakÄ±yorum 10 kiÅŸi var 1 kiÅŸi daha lazÄ±m. Ben de yeni geldim beni de almÄ±yor yeni geldim diye bÃ¶yle ne kadar dua biliyorsam hepsini ettim. Hadi hoca dedim beni say beni say diye. Sonra hoca â€˜RÄ±za hadi sende giy formayÄ±â€™ dedi. Ä°lk defa orada BeÅŸiktaÅŸ formasÄ±nÄ± giydim genÃ§ takÄ±mda. MaÃ§a Ã§Ä±ktÄ±k, maÃ§Ä± 1-0 yendik golÃ¼ de ben attÄ±m. En sevinÃ§le bÃ¶yle eve mutlu gittiÄŸim bir gÃ¼n olmuÅŸtu yani.

- En unutamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z maÃ§?

Ã–yle maÃ§larÄ±mÄ±z da Ã§ok bizim. EskiÅŸehirspor ile oynuyoruz, 15 senedir ÅŸampiyon olmamÄ±ÅŸ BeÅŸiktaÅŸ takÄ±mÄ± ve EskiÅŸehir ile maÃ§Ä±mÄ±z yarÄ±m kaldÄ±. Hakemin kafasÄ±na bir ÅŸey attÄ±lar. Hakemin kafasÄ± kanadÄ± falan maÃ§ iptal oldu. O maÃ§Ä± 2-1 kazandÄ±k biz. 15 sene sonra BeÅŸiktaÅŸ takÄ±mÄ±nÄ± ÅŸampiyon yaptÄ±k. Orada ilginÃ§ bir ÅŸey vardÄ±. EskiÅŸehir bizi yense kÃ¼mede kalacaktÄ± biz yenilsek ÅŸampiyonluk gidiyordu. Ã–yle bir maÃ§ oynadÄ±k hem karÅŸÄ± takÄ±ma Ã¼zÃ¼lerek hem de iÅŸimizi yaparak o maÃ§Ä± bitirdik. 15 sene sonra BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä± ÅŸampiyon yaptÄ±k. EskiÅŸehirâ€™den buraya konvoyla geldiler taraftarlar.

- En Ã¼zÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z maÃ§?

AslÄ±nda bizim Ã¼zÃ¼lmememiz gerekiyor o ÅŸeylerde yani maÃ§larda falan. Bu iÅŸin ÅŸeyi bu. Bu iÅŸte her ÅŸey var yenilgi var, beraberlik varâ€¦ Onun iÃ§inde Ã¼zÃ¼ntÃ¼yÃ¼ bir an Ã¶nce atmanÄ±z gerekiyor. Ã–yle bir ÅŸey ki zaten oynuyorsun yeniliyorsun, kÃ¶tÃ¼ bir sonuÃ§ alÄ±yorsun ama 4-5 gÃ¼n sonra yeniden maÃ§a Ã§Ä±kÄ±yorsun. O yÃ¼zden onu tolere edebilirsin yani. O da tabii ki bir sÃ¼rÃ¼ var Ã¶yle de Ã¼zÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zâ€¦ Ã‡ok ÅŸeyler oldu mesela kritik penaltÄ±lar kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z oldu, maÃ§ kaybettiÄŸimiz oldu. Ama bizim bir MalmÃ¶ maÃ§Ä±mÄ±z vardÄ± TÃ¼rkiyeâ€™de.Â O maÃ§a Ã§ok Ã¼zÃ¼ldÃ¼k. Herkes Ã¼zÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼ o zaman.

- Ã‡alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z en iyi teknik direktÃ¶r?

Bence hepsi iyiydi ben hepsinden bir ÅŸey Ã¶ÄŸrendim. Alt yapÄ± hocamdan da Ã¶ÄŸrendimâ€¦ Ben hiÃ§ yerli antrenÃ¶rle Ã§alÄ±ÅŸmadÄ±m. Ben hep yabancÄ±larla Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m beni SÃ¼per Ligâ€™e alan kadroya alan Milic hocamÄ±z vardÄ±. O hocamÄ±z antrenÃ¶rdÃ¼ beni takÄ±ma alan oydu. O yÃ¼zden yabancÄ±, yerli gibi ÅŸey yapmÄ±yorum. Hepsinden bir ÅŸeyler Ã¶ÄŸrendik. Onlardan Ã¶ÄŸrendiÄŸimiz her ÅŸeyi de bizim iÃ§in iyi dediÄŸimiz Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± da antrenÃ¶rlÃ¼k hayatÄ±mÄ±zda arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za gÃ¶sterdik yani.Â

- En iyi takÄ±m arkadaÅŸÄ±nÄ±z?

Metin Tekin.

- En anlaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z takÄ±m arkadaÅŸÄ±nÄ±z?

Yoktu Ã§Ã¼nkÃ¼ ben takÄ±m kaptanÄ±ydÄ±m. Benim ÅŸey olmam lazÄ±m orada takÄ±mÄ± bir araya getirmem lazÄ±m. Onu da arkadaÅŸlarÄ±n da desteÄŸiyle Ã§ok iyi yapÄ±yordum.

- Sahada sizi en Ã§ok zorlayan oyuncu?

Zorlayan doluydu. FenerbahÃ§e, Galatasaray ve BeÅŸiktaÅŸ arasÄ±nda biz ÅŸeydik bÃ¶yle birbirimizdenâ€¦Â Askerde bile 30 kiÅŸilik yere verdiler bizi neredeyse yarÄ±sÄ± FenerbahÃ§e, BeÅŸiktaÅŸ ve Galatasarayâ€™dÄ±. Yani onlarla atÄ±ÅŸÄ±yorduk. Galatasarayâ€™da Prekazi vardÄ±. MÃ¼kemmel topa vurur, Ã§ok iyi Ã§alÄ±m atar. Ã‡ok iyi bir oyuncu, onlar tehlikeliydi. Ã–yle olan oyuncularÄ± da antrenÃ¶rÃ¼m bana veriyordu. Adam adama oynatÄ±yordu bazen onlarla.

- En Ã§alÄ±ÅŸkan oyuncunuz?

Ã‡ok oyuncu var ÅŸimdi aklÄ±mÄ±za gelen olmuyor. BÃ¶yle ÅŸey Servet Ã‡etin vardÄ±. O iyiydi yani disiplinliydi. HiÃ§ disiplinini bozmazdÄ±. Benimle aynÄ± o da Ã¶yle. O aklÄ±ma geliyor yani.

- Sizi en Ã§ok sinirlendiren oyuncunuz?

Ben kolay kolay sinirlenmem. Ama eÄŸer Ã§alÄ±ÅŸmayan adam kim olursa olsun istemem.

- En Ã§ok etkilendiÄŸiniz stadyum?

Ä°nÃ¶nÃ¼ StadÄ±.