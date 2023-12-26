Rıza Çalımbay'dan serzeniş: Beşiktaş sevgisinden dolayı gittim, anlamıyorlar

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Kulüp tarihinin en çalkantılı sezonlarından birini yaşayan Beşiktaş'ta Alanyaspor yenilgisinin ardından kulübün efsanesi Rıza Çalımbay ile yollar ayrılırken deneyimli çalıştırıcıdan sitemkar açıklamalar geldi.

Siyah beyazlı taraftarlar, Tüpraş Stadyumu'nda alınan 3-1'lik yenilgi sonrası teknik ekip ve oyuncuları protesto ederken Çalımbay ile ayrılık kararı alındı.

Beşiktaş'taki görevinden ayrılan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Radyospor'da açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ İLE İLGİLİ BİR ŞEY KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Beşiktaş süreciyle ilgili fazla konuşmak istemediğini söyleyen Rıza Çalımbay, "Ben Beşiktaş olayına girmek istemiyorum artık. O yüzden konuşmak istemiyorum Beşiktaş'la ilgili. Kısa bir süreç oldu. Hiçbir antrenör o kadar süreç için mukavele yapmaz. Ben sadece Beşiktaş olduğu için yaptım. Onlara söz verdiğim için yaptım. O kadar. O süre bitti ve ben de bıraktım. O kadar. Oraya girmesek, başka bir şey konuşsak daha iyi olur. Ben Beşiktaş'la ilgili bir şey konuşmak istemiyorum. Oraya da zarar olur. Bana da zarar olur bir şeyler konuştuğumuz zaman. Ben bıraktım artık. Ben girmek istemiyorum. Alıyorlar, büyütüyorlar bir şeyi. Ben oraya Beşiktaş sevgisinden dolayı gittim, anlamıyorlar." ifadelerini kullandı.

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"DİŞİM AĞRIYORDU MAÇI İZLEMEDİM"

Deneylim teknik adam, "Hatayspor - Beşiktaş maçını izlediniz mi?" sorusuna "Maçı takip etmedim. Biraz dişim ağrıyordu o yüzden izleyemedim." cevabını verdi.

"GETİRSİNLER GÖREYİM"

Beşiktaş'tan önce 5-6 teklif aldığını kaydeden Çalımbay, "Getirsin bir tane antrenörü 2-3 haftalık göreyim. Ben sadece söz verdiğim için yaptım. Beşiktaş'tan önce 5-6 teklif vardı. Kabul etmedim ben. Bu sezon kesinlikle takım çalıştıracağım. Bayağı hırslı olarak çalıştıracağım, öyle böyle değil. İyi bir teklif gelirse tabii ki." diye konuştu.

"BAŞKA BİR ÜLKEDE OYNANMASI BİRAZ TUHAF GELİYOR"

Golsüz berabere biten derbi ve Arabistan'da oynanacak Süper Kupa hakkında konuşan Çalımbay, "Ligin seyri bu sene ikiye, üçe bölündü gibi. İkinci yarıda düşmeye oynayanlar olacak, orta sırada olanlar olacak ve Fenerbahçe ile Galatasaray gayet iyi gidiyor. Derbiyi izledim. Aslında ikisi de yenmek istiyordu ama birbirlerine fırsat vermediler. Her türlü tedbiri almışlardı. Birbirine izin vermediler. Gayet derbi maçı gibi oldu. Kendilerine bir zarar vermeden bitirdiler maçı. Süper Kupa'nın başka bir ülkede oynanması biraz tuhaf geliyor. Fenerbahçeli, Galatasaraylı kendi takımını görmek ister ama orada oldu. Bunda da kulüplerin menfaati ve Türkiye'nin menfaati oldu tahminime göre. Değişik bir maç olacak." dedi.

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LUGANO TEKLİF YAPTI

Çalımbay, "Daha önce yurtdışından teklif almıştınız? Azerbaycan'dan sizinle irtibata geçen oldu mu?" şeklindeki sorulara "Lugano'dan teklif gelmişti. O zaman bunlar ikinci ligdeydi. Ben kabul etmemiştim. Benim daha yeni oldu ayrılalı. Birden bire bir şey olacağını sanmıyorum. Biraz beklemek gerekiyor." yanıtını verdi.

"50 KUPA KALDIRIRIM" DEDİ, 43 GÜNDE BİTTİ

Beşiktaş'ta geçici olarak teknik direktörlük görevini üstlenen Burak Yılmaz ile yolların ayrılmasıyla birlikte 12. haftada göreve gelen Rıza Çalımbay'ın siyah - beyazlı takımla 2. dönemi sadece 5 hafta sürdü.

Rıza Çalımbay, göreve gelmeden önce Spor Arena'ya verdiği röportajda 'Beşiktaş'ın başına gelsem 50 kupa kaldırırım' ifadelerini kullanmış ve bu sözler gündem olmuştu. Ancak tecrübeli hocanın siyah beyazlı ekipteki serüveni yalnızca 43 gün sürdü.

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Beşiktaş'ta çalışması halinde şampiyonluklar kazanacağını iddia eden Çalımbay, "Beşiktaş'ta çalışsam 50 kupa kaldırırım. Sivas'ı Avrupa'ya götürmüşüm, Türkiye'ye puanlar kazandırmışım. Türkiye Kupası'nı da aldık. Tarihinde olmayan şeyler. Onları başaran bir kişi daha iyi kadrolarla, imkanlarla daha büyüğünü başarabilir. Mevcut Beşiktaş kadrosu şampiyonluğa oynayacak bir kadro. Bu arkadaşlarımızın yüzde 80'i 90'ı hazır gelmemiş. Bizim en önem verdiğimiz şeydir o. Hazırlık döneminde oyunculara farklı yüklemeler yaparız. Alınan oyuncuların kariyerleri çok iyi ama fizik olarak hazır olmayan arkadaşlar var. Beşiktaş takımı ne ligden ne şampiyonluktan kopar." ifadelerini kullanmıştı.

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İşte o röportaj: