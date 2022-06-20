Rıza Çalımbay'dan Jorge Jesus örneği: "Bu kadar lükse, abartmaya gerek yok"

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Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Demir Grup Sivasspor'da deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay, TRT Spor'da geride kalan sezonun genel bir değerlendirmesini yaptı.

"İYİ TRANSFERLER YAPMAMIZ GEREKİYOR"

"3 sene önce Sivasspor ile anlaşmadan 'Hedef yoksa, düşmeye oynayacaksak kesinlikle gelmem" dedim. Onlar da tabii ki; 'Hedefimiz var, iyi oyuncular alıp iyi işler yapacağız' dediler. Benim hedefimde de her zaman beşincilik vardı. En önemli şeylerden bir tanesi de Sivasspor'u Avrupa'ya götürmekti. Üç sene üst üste biz Avrupa'ya gidiyoruz. Çok güzel işler başardığımıza inanıyorum. Sivas öyle büyük bir bütçeye sahip bir yer değil ancak çok düzenli bir kulüptür. Oyunculara verilen taahhütler zamanında yerine getirilir. Ben de Sivaslıyım bu da zaten aşırı sorumluluk yüklüyor. Benim burada başarılı olmam, iyi şeyler yapmam gerekiyor. Üstüne koymamız, daha iyi şeyler yapmamız gerekiyor. Bazı oyuncularımızı kaybettik. O yüzden iyi transferler yapmamız gerekiyor."

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"AVRUPA'DA İLK TURDA ELENMEK İSTEMİYORUM"

Avrupa'da başarılı olarak ülke puanına katkı yapmak istediklerini kaydeden Çalımbay, "Play-off maçı oynayacağız. Bize Şampiyonlar Ligi'nden bir takım gelecek. En az 3-4 kaliteli oyuncu almamız gerekiyor. Bunları yapabilirsek daha farklı şeyler düşünebiliriz. Benim en büyük hedeflerimden biri Avrupa'da devam etmek. Avrupa'da ilk turda elenmek istemiyorum. Tek sıkıntımız gidenlerin yerlerini doldurmak, oraya oyuncu almak. Ben kulübümün bütçesini, ne kadar oyuncu alabileceğini biliyorum. Biz sadece paramızın yettiğini alabiliriz. Ben istediğim oyuncuyu alamam, o yüzden de en iyisini arıyoruz. Sabah bize ilk şok Fayçal'dan geldi. Başka bir takımla anlaşmış... Onun yerini doldurmak kolay değil ama elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Ligde yine ilk 5'e oynayacağız. Avrupa'ya katılımlar olarak ülkece zayıf kaldık. Puanlar almamız gerekiyor. Şampiyonumuz bile ön eleme oynuyor. Puanlar toplamamız lazım ki yukarıya doğru çıkalım. Şu anda inişteyiz." dedi.

"AJAX'IN REZERV TAKIMLARINDAN BİRİNDE BİR OYUNCU BEĞENDİK"

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Türkiye'de yavaş yavaş altyapıda gelişme kaydedildiğini söyleyen deneyimli teknik adam, "Avrupa'nın en yaşlı takımıyız ama kaliteli oyunculara sahibiz. Çok tecrübeli oyuncularımız var. Max Gradel, Yatabare gibi oyuncular oldukça kaliteli. Onların arasına oyuncular almamız lazım. Altyapıdan A takıma 8 oyuncu aldım. Avrupa'dan genç oyuncu almak istersek o da bütçe meselesi... Ajax'ın rezerv takımlarından birinde bir oyuncu beğendik. Fiyatını sorduk, 50 milyon Euro dediler. Türkiye'de altyapı yavaş yavaş gelişmeye başladı." açıklamasını yaptı.

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"BİZİM FİKRİMİZ ALINMADI"

Yabancı sınırı konusunda teknik direktörlerin fikirlerinin alınmadığını belirten Çalımbay, "Yabancı kuralı belirlenirken biz hocaların fikirlerinin de alınması gerekir. Çünkü işi yapan ve oyuncularla yaşayan biziz. Maalesef bu konuda bir türlü bir araya gelemedik. Bunun yapılması gerekiyor." diye konuştu.

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UĞUR ÇİFTÇİ'NİN MİLLİ DAVET ALMAMASI...

Uğur Çiftçi'nin A Milli Takım'a çağrılmamasından ötürü sitemde bulunan Çalımbay, "Stefan Kuntz, ilk geldiğinde kendisini aradım ve başarılar diledim. Uyum sağlama zamanı olacaktı mutlaka... Şunu kabullenemedim. Ben hiçbir milli takım antrenörüne gidip, 'Benim oyuncumu alın' demem mümkün değil. 3 sene Avrupa'ya giden bir takım, Türkiye Kupası'nı almış bir takım en az 50 maç oynamış bir oyuncum var benim: Uğur Çiftçi. Milli Takım'da da en büyük eksik sol bek. Avrupa Şampiyonası'nda sol bek sakatlandı. Sağ beki, sol bek oynattık. Resmi maçlara almadınız ama bir şeye almanız gerekiyor bunu. Hazırlık maçlarına vs. Faroe Adalar, Lüksemburg maçlarında bunları görmeniz gerekiyor. Yeni bir şeyler yapmak gerekiyor. Bence Uğur hak ediyor. Diğer futbolcular da hak ediyor. Böyle başarılı bir takımdan Milli Takım için bir oyuncu olmaz mı? Ne Hamit Altıntop, ne Kuntz'a hiçbir şey söylemedim ama Uğur bence hak ediyordu." ifadelerini kullandı.

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"PANDEMİNİN OLDUĞU SEZON ŞAMPİYONLUĞA OYNUYORDUK"

Pandemi döneminde şampiyonluğa oynayan bir takım olduklarını ifade eden Çalımbay, "Pandemiden önce namağlup gidiyorduk. Ligin ilk yarısını da 4 puan önde bitirdik. Biz kesinlikle şampiyonluğa oynadık ve şampiyon da olabilirdik. Hem pandemi hem de bütçe olsun... Eğer o zaman 3-4 tane oyuncu alabilseydik. Şampiyon olurduk, en kötü ikinci olurduk. Biz hiçbir zaman borçlanmamış bir kulübüz. Oyuncusunun maç başını, maaşını zamanında ödemiş bir kulübüz. O yüzden o dengeyi bozmak istemediler. Ben de istemem elbette..." dedi.

"YABANCILAR DAHA ŞANSLI"

Süper Lig'deki teknik direktörlerin durumu için de konuşan deneyimli hoca, yabancıların daha şanslı olduğunu dile getirirken Jesus üzerinden verdiği örnekte, "Türkiye'de kaliteli antrenörler var. Nuri Şahin, Volkan Demirel de yeni yeni başlıyor. Yeni arkadaşlarımıza zaman vermek lazım. Diğerleri zaten tecrübeli. Yabancılar daha şanslı. Örneğin Fenerbahçe... Fenerbahçe hoca alıyor özel uçakla geliyor, helikopterle oteline gidiyor. Bu kadar lükse, abartmaya gerek yok. Öbür antrenörlere yazık. Yabancı geliyor, oyuncu istiyor ve alınıyor. Zengin takım, taraftarı var. Bunlar zaten ya şampiyon olacak, ya da ikinci olacak. Yabancıların şansı bizden daha yüksek oluyor. Bizim hepimizin yabancı hocalardan eksiği yok, fazlamız vardır." ifadelerini kullandı.

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"MERT HAKAN VE EMRE KILINÇ'I ALIRIZ"

Sivasspor'dan ayrılan Mert Halan Yandaş ve Emre Kılınç ile ilgili açıklama yapan Rıza Çalımbay "Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç futbolu çok seviyor. Sivasspor'a geri gelmek isteseler, hemen kapıyı açarız." dedi.